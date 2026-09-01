Σήμερα η συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν: Τι θα συζητήσουν για S-400 – Οι προσδοκίες της Άγκυρας για τα F-35

Takeaways by to pontiki AI Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντά σήμερα τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητήσουν το ζήτημα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

Η Άγκυρα επιδιώκει την έγκριση της Ρωσίας για την πώληση των συστημάτων αυτών, ώστε να προχωρήσει στην αγορά αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Παράλληλα, αξιωματούχοι από την Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν στην Κωνσταντινούπολη τη δημιουργία αμυντικής συμμαχίας με την ονομασία συμμαχία της Μέκκας.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τον εγκληματία και απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια.

Ο Φιντάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση για να σταματήσει τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης.

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Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να συναντήσει σήμερα τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια προγραμματισμένη συνάντηση στην οποία αναμένεται – σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ – να συζητηθεί και το ζήτημα των ρωσικών S-400 που διαθέτει η Άγκυρα.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο μήνα υπήρξαν δημοσιεύματα ότι η Τουρκία σχεδιάζει να πουλήσει τους S-400 σε κάποια από τις χώρες του Κόλπου, ωστόσο για να μπορέσει να το κάνει αυτό η Τουρκία χρειάζεται η έγκριση του Ρώσου προέδρου, ο οποίος ο ίδιος έχει πουλήσει στην Τουρκία το αντιαεροπορικό σύστημα S-400.

Η Άγκυρα θέλει να πουλήσει το ρωσικό σύστημα για να μπορέσει να αγοράσει τα αμερικανικά F-35.

Εν τω μεταξύ, υπάρχει άλλη μια συμμαχία, η αμυντική συμμαχία της Μέκκας.

Χθες Δευτέρα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μαζί με άλλους Τούρκους αξιωματούχους και με τους ομολόγους τους από το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, συνεδρίασαν στην Κωνσταντινούπολη και «βάφτισαν» τη συμμαχία ως αμυντική συμμαχία της Μέκκας.

Παράλληλα, ο Φιντάν εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι «είναι εγκληματίας, γενοκτόνος, κοινός εχθρός της ανθρωπότητας».

Ειδικότερα, ο Φιντάν σημείωσε: «Καταρχάς, πρέπει να υπογραμμίσουμε το εξής: Ο Νετανιάχου, το υπογραμμίζω, ο Νετανιάχου, έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας.

Ένας εγκληματίας, ένας γενοκτόνος. Σε αυτό το σημείο δεν είναι άνθρωπος που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά στα υπόψη. Το βασικό ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται ο Νετανιάχου είναι η διεθνής κοινότητα, το διεθνές σύστημα.

Γιατί ο Νετανιάχου, η νοοτροπία του και η γενοκτονική ομάδα που κινείται μαζί του, αποτελούν απειλή όχι μόνο για την Τουρκία, αλλά για ολόκληρη την παγκόσμια ασφάλεια.

Είναι μεγάλο λάθος να θεωρούμε ότι αυτό είναι απλώς πρόβλημα της Τουρκίας.

Επομένως, η διεθνής κοινότητα πρέπει να επιτελέσει πλέον το καθήκον που μέχρι σήμερα δεν έχει επιτελέσει, να σταματήσει αυτόν τον εγκληματία, αυτόν τον γενοκτόνο και να αποτρέψει πλέον την πρόκληση περαιτέρω ζημίας αυτόν στο Ισραήλ, στον εβραϊκό λαό και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αυτός ο εγκληματίας, που απολαμβάνει να χύνεται παλαιστινιακό και μουσουλμανικό αίμα, πρέπει πλέον να σταματήσει».

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