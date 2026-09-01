ΗΠΑ: Καθηγήτρια καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλακή για τον βιασμό 15χρονου – Είχε εμμονή μαζί του, τού έστειλε 25.000 μηνύματα – «Τη συγχωρώ»

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Σε 12 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε μια 45χρονη πρώην εκπαιδευτικός Άλισον Χάβεμαν-Νίντραχ στο Νιου Τζέρσεϊ για τον βιασμό ενός 15χρονου μαθητή, για τον οποίο είχε αναπτύξει εμμονή. Η γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, ξέσπασε σε λυγμούς όταν άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου.

Λίγο νωρίτερα, ο ανήλικος είχε περιγράψει ενώπιον του δικαστηρίου την πολύμηνη σχέση του με την εκπαιδευτικό ως «σαν εφιάλτη», τονίζοντας ότι δεν θα ήθελε κανείς άλλος να βιώσει την ίδια εμπειρία.

«Για δύο ή τρία χρόνια πίστευα ότι έφταιγα εγώ», είπε στο δικαστήριο. «Τη συγχωρώ για ό,τι έκανε», πρόσθεσε, με την πρώην εκπαιδευτικό να ξεσπά εκ νέου σε κλάματα.

🚨PREDATOR SENTENCED🚨



A special ed teacher was just sentenced to 12-years in prison for raping a 15-year-old student in New Jersey.



Allison Havemann-Niedrach pleaded guilty to raping the boy over a six month period.



The teen gave a very emotional statement during her… pic.twitter.com/laEqesk4M4 — Breanna Morello (@BreannaMorello) August 31, 2026

Κατά την τελική τοποθέτησή της στη δίκη, η Χάβεμαν-Νίντραχ δήλωσε: «Ζητώ βαθιά συγγνώμη για τις πράξεις μου. Με συγκινεί η συγχώρεσή του».

Η 45χρονη είχε παραδεχθεί τον Ιανουάριο την ενοχή της για τη σεξουαλική κακοποίηση του αγοριού, η οποία διήρκεσε έξι μήνες μέσα στο 2024.

Πώς ξετυλίχθηκε το «κουβάρι»

Οι αρχές ξεκίνησαν την έρευνα για την υπόθεση όταν ο υποδιευθυντής του σχολείου εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού απέναντι στον μαθητή. Άλλος εκπαιδευτικός φέρεται να την είχε δει να τρίβει τον λαιμό και την πλάτη του 15χρονου, να αγγίζει το πόδι του και να φλερτάρει μαζί του.

Παράλληλα, η μητέρα του αγοριού ανέφερε στους ερευνητές ότι άρχισε να ανησυχεί για τον γιο της όταν η αδελφή του τον είδε να κάθεται μέσα στο αυτοκίνητο της εκπαιδευτικού. Η ίδια είχε επίσης παρατηρήσει ότι ο ανήλικος χρησιμοποιούσε το κινητό του τηλέφωνο μέχρι αργά τη νύχτα.

Η Χάβεμαν-Νίντραχ παραδέχθηκε ότι είχε στείλει συνολικά 25.000 μηνύματα στον έφηβο.

A former New Jersey teacher has been sentenced to 12 years in prison for s£xually assaulting a student.



Allison Havemann-Niedrach, age 45, was a special education teacher at Freehold Intermediate School when she abused the student, who was in eighth grade at the time.… pic.twitter.com/WY3cd4itCb — True Crime Avenue (@trurcrimeave) August 31, 2026

Το αγόρι, το οποίο φέρεται να καυχιόταν στους φίλους του ότι είχε σχέση με την εκπαιδευτικό του, αποκάλυψε τελικά στους αστυνομικούς ότι είχε σεξουαλικές επαφές με την κατηγορούμενη, όταν η μητέρα του τον οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα.

«Εσύ είσαι το τραύμα του»

Πριν ανακοινώσει την ποινή, η δικαστής Τζιλ Τζ. Ο’Μάλεϊ απευθύνθηκε στην 45χρονη λέγοντας: «Εσύ είσαι το τραύμα του. Τον κατέστρεψες».

Όπως ανέφερε η δικαστής, η κακοποίηση είχε οδηγήσει το αγόρι ακόμη και σε σκέψεις αυτοκτονίας, προτού αποκαλύψει στη μητέρα του όσα είχαν συμβεί.

A former New Jersey special education teacher has been sentenced to 12 years in prison after pleading guilty to aggravated sexual assault of a 15 year old student.



Allison Havemann-Niedrach, 45, admitted to repeated sexual acts with the eighth grade student over roughly six… pic.twitter.com/ytiZdZhzxI — Freedom Forever (@FreeForeverUS) August 31, 2026

Η Χάβεμαν-Νίντραχ θα πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον το 85% της ποινής της, βάσει της συμφωνίας που συνήψε προκειμένου να ομολογήσει την ενοχή της. Παράλληλα, υποχρεούται να εγγραφεί στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων, ενώ η άδεια διδασκαλίας της έχει ανακληθεί.

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