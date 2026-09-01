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01.09.2026 09:32

Τρομακτικό τροχαίο στα Χανιά: Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και «καρφώθηκε» σε ταξί – Το σοκαριστικό video της σύγκρουσης

01.09.2026 09:32
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Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα χωρίς ωστόσο σοβαρά τραυματίες, σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στην Παλαιά Εθνική Οδό, στα Χανιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 το βράδυ, στο ύψος της Παρηγοριάς όταν ένα όχημα, με κατεύθυνση προς Κίσσαμο, συγκρούστημε με ταξί τύπου βαν.

Ο οδηγός του ΙΧ φαίνεται να έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και να χάνει τον έλεγχο του οχήματός του πάνω σε στροφή. Το αυτοκίνητο περνά στο αντίθετο ρεύμα, φτάνοντας μάλιστα πάνω στο πεζοδρόμιο και σγκρούεται με το διερχόμενο ταξί, πλαγιομετωπικά.

Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε καρέ- καρέ από κάμερα που ήταν εγκατεστημένη στο ταμπλό του ταξί και δημοσιεύτηκε από το flashnews.

Μετά το τροχαίο, επικράτησε ένταση στο σημείο, αφού οι οδηγοί φαίνεται πως λογομάχησαν.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τραυματίστηκε ο οδηγός του ταξί, ευτυχώς ελαφριά.

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ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 11:55
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