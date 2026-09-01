Οδηγείς σε άλλη λωρίδα ενώ η δεξιά είναι άδεια: Πότε θεωρείται παράβαση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η μεσαία λωρίδα δεν αποτελεί την «κανονική» λωρίδα κίνησης στον αυτοκινητόδρομο, ακόμη κι αν ο οδηγός ταξιδεύει με τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους: η δεξιά λωρίδα είναι εντελώς άδεια, αλλά ένα αυτοκίνητο κινείται σταθερά στη μεσαία, αναγκάζοντας όσους ακολουθούν να μετακινηθούν στην αριστερή για να το προσπεράσουν. Πολλοί οδηγοί πιστεύουν ότι μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα οποιαδήποτε λωρίδα, αρκεί να μην υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας. Ο ισχύων Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, όμως, ορίζει κάτι διαφορετικό: κατά κανόνα κινούμαστε όσο το δυνατόν πιο δεξιά και χρησιμοποιούμε τις υπόλοιπες λωρίδες κυρίως για προσπέραση.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για τη θέση του αυτοκινήτου

Το άρθρο 20 του νέου ΚΟΚ, σχετικά με τη θέση του οχήματος επί της οδού, προβλέπει ότι στην Ελλάδα ισχύει η δεξιά κατεύθυνση κυκλοφορίας. Ο οδηγός υποχρεούται να κινείται κοντά στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ακόμη και όταν ολόκληρος ο δρόμος είναι ελεύθερος. Σε δρόμο με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση, αυτό σημαίνει ότι η δεξιά είναι η βασική λωρίδα κίνησης, η μεσαία χρησιμοποιείται για την προσπέραση οχημάτων που βρίσκονται στη δεξιά και η αριστερή για την προσπέραση οχημάτων που κινούνται στις δύο δεξιότερες λωρίδες. Επομένως, όταν η δεξιά λωρίδα είναι διαθέσιμη και δεν υπάρχει άλλος λόγος που να εμποδίζει την ασφαλή χρήση της, η μόνιμη παραμονή στη μεσαία μπορεί να θεωρηθεί παράβαση. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν ο οδηγός κινείται με 80, 100 ή 130 χλμ./ώρα. Ν. 5209/2025 – άρθρο 20

Πότε μπορείς να παραμείνεις στη μεσαία λωρίδα

Η κίνηση στη μεσαία λωρίδα είναι απολύτως νόμιμη όταν πραγματοποιείται προσπέραση. Ο οδηγός μπορεί να μετακινηθεί από τη δεξιά στη μεσαία, να περάσει το πιο αργό όχημα και στη συνέχεια να επιστρέψει δεξιά, αφού βεβαιωθεί ότι υπάρχει αρκετή απόσταση. Δεν είναι απαραίτητο να επιστρέψει αμέσως στη δεξιά ανάμεσα σε δύο οχήματα όταν πρόκειται να πραγματοποιήσει διαδοχικές προσπεράσεις. Ο ΚΟΚ επιτρέπει να παραμείνει στη λωρίδα προσπέρασης όταν σκοπεύει να προσπεράσει περισσότερα από ένα οχήματα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν δυσκολεύει ταχύτερα οχήματα που τον πλησιάζουν από πίσω. Για παράδειγμα, αν στη δεξιά λωρίδα κινούνται τρία φορτηγά με σχετικά μικρές αποστάσεις μεταξύ τους, ο οδηγός μπορεί να παραμείνει στη μεσαία μέχρι να ολοκληρώσει την προσπέρασή τους. Δεν χρειάζεται να μπαίνει και να βγαίνει διαρκώς από τη δεξιά λωρίδα, δημιουργώντας περισσότερους και ενδεχομένως επικίνδυνους ελιγμούς. Αντίθετα, όταν το επόμενο όχημα βρίσκεται αρκετά μακριά και υπάρχει ασφαλής χώρος, πρέπει να επιστρέψει δεξιά. Η αόριστη πρόθεση ότι «κάποια στιγμή θα προσπεράσω το επόμενο αυτοκίνητο» δεν δικαιολογεί την παραμονή στη μεσαία λωρίδα για πολλά χιλιόμετρα.

Οι περιπτώσεις που δικαιολογούν την κίνηση στη μεσαία

Εκτός από την προσπέραση, η παραμονή στη μεσαία μπορεί να δικαιολογείται όταν η δεξιά λωρίδα δεν είναι ασφαλής ή δεν εξυπηρετεί τη συνέχεια της πορείας. Τέτοιες περιπτώσεις είναι ένα ακινητοποιημένο όχημα, έργα, κατεστραμμένο οδόστρωμα, κάποιο άλλο εμπόδιο ή ειδική σήμανση που κατευθύνει τις λωρίδες προς διαφορετικούς προορισμούς. Το ίδιο ισχύει όταν η δεξιά λωρίδα μετατρέπεται σύντομα σε λωρίδα εξόδου ή όταν καταργείται. Ο οδηγός μπορεί να μετακινηθεί έγκαιρα στη μεσαία, αρκεί να πραγματοποιήσει τον ελιγμό με ασφάλεια, να χρησιμοποιήσει φλας και να μην παρεμποδίσει άλλο όχημα. Διαφορετική είναι και η περίπτωση της πυκνής κυκλοφορίας, όταν όλες οι λωρίδες έχουν σχηματίσει παράλληλες σειρές οχημάτων. Ο ΚΟΚ επιτρέπει την παράλληλη κίνηση σε δρόμους με τις απαιτούμενες λωρίδες και η ταχύτερη κίνηση μιας σειράς δεν θεωρείται απαραίτητα προσπέραση. Όταν, όμως, η κυκλοφορία αραιώσει, επανέρχεται η υποχρέωση κίνησης προς τα δεξιά. Ν. 5209/2025 – άρθρο 21

Ποιο είναι το πρόστιμο

Η απλή κίνηση στη μεσαία λωρίδα ενώ η δεξιά παραμένει ελεύθερη μπορεί να υπαχθεί στην παραβίαση των κανόνων για τη θέση του οχήματος επί της οδού. Η παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Β, για την οποία προβλέπονται:

Πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες.

Υπάρχει, όμως, και αυστηρότερη περίπτωση. Αν ο οδηγός έχει ολοκληρώσει προσπέραση και δεν επαναφέρει το αυτοκίνητο προς το δεξιό άκρο, παραβιάζει τον ειδικό κανόνα του άρθρου 21 για την ολοκλήρωση της προσπέρασης. Οι παραβάσεις της συγκεκριμένης παραγράφου κατατάσσονται στην κατηγορία Ε2-Β, η οποία προβλέπει:

Πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Η ακριβής βεβαίωση εξαρτάται, επομένως, από τις συνθήκες και από το ποια διάταξη διαπιστώνεται ότι παραβίασε ο οδηγός.

Μπορείς να τον περάσεις από δεξιά;

Το γεγονός ότι κάποιος κινείται λανθασμένα στη μεσαία λωρίδα δεν δίνει στους υπόλοιπους οδηγούς το δικαίωμα να τον προσπεράσουν από δεξιά. Η προσπέραση πραγματοποιείται κατά κανόνα από τα αριστερά. Σε συνθήκες ελεύθερης ροής, ο οδηγός που βρίσκεται στη δεξιά λωρίδα πρέπει να ελέγξει την κυκλοφορία, να μετακινηθεί με φλας στη μεσαία και στη συνέχεια στην αριστερή, να ολοκληρώσει την προσπέραση και να επιστρέψει σταδιακά δεξιά. Η κίνηση αυτή απαιτεί περισσότερες αλλαγές λωρίδας, γεγονός που δείχνει γιατί η αδικαιολόγητη παραμονή στη μεσαία λωρίδα δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους. Μόνο στην πυκνή κυκλοφορία με σχηματισμένες παράλληλες σειρές μπορεί η δεξιά σειρά να κινηθεί ταχύτερα χωρίς αυτό να αντιμετωπίζεται ως κλασική προσπέραση.

Δεν έχει σημασία αν κινείσαι με το όριο

Το όριο ταχύτητας δεν μετατρέπει τη μεσαία ή την αριστερή λωρίδα σε μόνιμη λωρίδα ταξιδιού. Ακόμη και αν ο οδηγός κινείται με 130 χλμ./ώρα, οφείλει να επιστρέψει δεξιά όταν ολοκληρώσει την προσπέραση και υπάρχει διαθέσιμος ασφαλής χώρος. Ταυτόχρονα, ένα αυτοκίνητο που πλησιάζει με μεγαλύτερη ταχύτητα δεν αποκτά δικαίωμα να υπερβεί το όριο. Πρόκειται για δύο διαφορετικές παραβάσεις: ο ένας οδηγός μπορεί να καταλαμβάνει λανθασμένα τη μεσαία λωρίδα και ο δεύτερος να κινείται με υπερβολική ταχύτητα. Ο σωστός κανόνας είναι απλός: κινούμαστε δεξιά, προσπερνάμε από αριστερά και επιστρέφουμε δεξιά μόλις αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Νέος ΚΟΚ: Η αναστροφή που κοστίζει 4.000 ευρώ και… 8 χρόνια χωρίς δίπλωμα – 48χρονη υπέπεσε στην παράβαση και… τρέχει

Δες πώς θα είναι το νέο Volkswagen Amarok

Η αγαπημένη BMW που παίρνεις με 219 ευρώ τον μήνα – Έχει 170 ίππους