Το «αντίο» του Γεωργιάδη στη Βάσω Φιλιππάτου – «Με άφησες μόνο μου αυτήν τη φορά που σε χρειαζόμουν τόσο πολύ»

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Τη φίλη και συνεργάτιδά του, Βάσω Φιλιππάτου που έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή, αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, η γνωριμία τους ξεκίνησε το 2012, μετά την αποχώρησή του από τον ΛΑΟΣ και την ένταξή του στη Νέα Δημοκρατία.

Η Βάσω Φιλιππάτου ήταν από τα πρόσωπα που τον υποδέχθηκαν στο κόμμα και τον στήριξαν στην πολιτική του πορεία, ενώ είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο το γεγονός ότι ήταν η πρώτη που υπέγραψε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

«Βάσω δεν είσαι εντάξει με άφησες μόνο μου αυτή τη φορά που σε χρειαζόμουν τόσο πολύ. Αλλά σε ευχαριστώ για όλα και κυρίως για την άδολη, χωρίς ανταλλάγματα πραγματική σου αγάπη, υποστήριξη και φιλία» έγραψε μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όλη η ανάρτηση

«Ήταν Μάρτιος του 2012, όταν είχα μόλις διαγραφεί από τον ΛΑόΣ και είχα παραιτηθεί από βουλευτής του, προσχωρώντας στη Νέα Δημοκρατία. Το τηλέφωνο στο γραφείο μου κτύπησε και με ζήτησε η τότε Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Νέας Φιλαδελφείας Βάσω Φιλιππάτου, η οποία με προσκάλεσε στην πρώτη κομματική εκδήλωση που παρευρέθηκα ως μέλος πια της ΝΔ.

Οταν πήγα εκεί, ολίγον τρακαρισμένος ομολογώ από όσα είχαν προηγηθεί, με αγκάλιασε πήρε το μικρόφωνο και μίλησε με γλυκά λόγια καλωσορίσματος για μένα. Μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω την πολιτική μου προσπάθεια και μερικά χρόνια μετά όταν ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου για Αρχηγός, ήρθε και έβαλε την πρώτη από τις πενήντα υπογραφές που χρειαζόμουν.

Όλοι ήξεραν έκτοτε και πόσο με αγαπούσε η Βάσω Φιλιππάτου αλλά και πόσο την αγαπούσα εγώ. Χθες μόλις το μεσημέρι μιλάγαμε και σχεδιάζαμε τις προεκλογικές μου ομιλίες, παρά τα αρκετά προβλήματα υγείας που είχε, πάντα αγαπούσε τη Νέα Δημοκρατία.

Και ξαφνικά σήμερα στις 03:00 τα ξημερώματα έφυγε….Βάσω δεν είσαι εντάξει με άφησες μόνο μου αυτή τη φορά που σε χρειαζόμουν τόσο πολύ. Αλλά σε ευχαριστώ για όλα και κυρίως για την άδολη, χωρίς ανταλλάγματα πραγματική σου αγάπη, υποστήριξη και φιλία. Όλοι οι χιλιάδες ασθενείς που φρόντισες στην πολύχρονη νοσηλευτική σου υπηρεσία θρηνούν σήμερα για έναν άγγελο που έφυγε.

Όλοι οι Νεοδημοκράτες που σε γνώριζαν επίσης για μια αληθινή αγωνίστρια της Παράταξης. Καλό ταξίδι αγαπημένη μου Βάσω εις το επανιδείν!».

´Ηταν Μάρτιος του 2012, όταν είχα μόλις διαγραφεί από τον ΛΑόΣ και είχα παραιτηθεί από βουλευτής του, προσχωρώντας στη Νέα Δημοκρατία. Το τηλέφωνο στο γραφείο μου κτύπησε και με ζήτησε η τότε Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Νέας Φιλαδελφείας Βάσω Φιλιππάτου, η οποία με προσκάλεσε στην πρώτη… pic.twitter.com/VlcF4iIImw — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 1, 2026

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