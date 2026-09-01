Superbet League 2: H νέα εποχή ξεκινά

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Superbet και Super League 2 ενώνουν τις δυνάμεις τους και η δεύτερη εθνική κατηγορία γυρίζει σελίδα, με στόχο ένα πρωτάθλημα πιο σύγχρονο και ακόμη πιο κοντά στους φιλάθλους και στις κοινωνίες που ζουν κάθε εβδομάδα στον ρυθμό των ομάδων τους.

Η Superbet στο πλευρό της Super League 2

Η Superbet, ως Ονομαστικός Χορηγός πλέον της Super League 2, βρίσκεται στο πλευρό της διοργάνωσης, ενισχύοντας τη σύνδεσή της με ένα πρωτάθλημα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρικής πραγματικότητας σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η συνεργασία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική παρουσία και επένδυση της Superbet στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με έμφαση στην υποστήριξη διοργανώσεων και συλλόγων με ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες.

Από ιστορικούς συλλόγους με σημαντική διαδρομή μέχρι ομάδες που εκπροσωπούν διαφορετικές περιοχές της χώρας, η Superbet League 2 αποτελεί ένα πρωτάθλημα με ξεχωριστή ταυτότητα και έντονο τοπικό χαρακτήρα.

ΜΑΖΙ στη νέα εποχή

Η νέα σεζόν αναμένεται να φέρει στο προσκήνιο νέους πρωταγωνιστές και δυνατές αναμετρήσεις, με τη μάχη για την άνοδο να βρίσκεται φυσικά στο επίκεντρο, αλλά και κάθε ομάδα να ξεκινά τη διαδρομή της με τους δικούς της στόχους και φιλοδοξίες.

Η νέα σεζόν της Superbet League 2 παίρνει μορφή, καθώς την Παρασκευή 28 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η επίσημη κλήρωση του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, στο Golf Privé στη Γλυφάδα.

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στο πρωτάθλημα και στους ανθρώπους του, οι ομάδες της κατηγορίας έμαθαν το πρόγραμμα και τη σειρά των αναμετρήσεων που θα διαμορφώσουν τη φετινή τους διαδρομή, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την πρώτη σέντρα.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η Έλενα Παπαδοπούλου, ενώ το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι των συλλόγων, άνθρωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού.

Μεταξύ αυτών βρέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, υπογραμμίζοντας με την παρουσία τους τη σημασία της διοργάνωσης για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τοποθετήθηκαν επίσης ο General Manager της Superbet Greece, Γιάννης Καλαμβόκης, και ο Πρόεδρος της Super League 2, Πέτρος Μαρτσούκος, αναφερόμενοι στη συνεργασία των δύο πλευρών, στη νέα αγωνιστική περίοδο και στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της διοργάνωσης.

Ο General Manager της Superbet Greece, Γιάννης Καλαμβόκης, δήλωσε:

«Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να ανακοίνωνούμε αυτή την συμφωνία, για τα επόμενα τρία χρόνια. Μέσα από αυτή την συνεργασία θέλουμε να βρεθούμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε κάθε πόλη που εκπροσωπείται στο πρωτάθλημα. Η φιλοδοξία μας είναι ξεκάθαρη, να συμβάλλουμε σημαντικά στην αναβάθμιση της Superbet League 2. Όχι μόνο με λόγια, αλλά με έργα εντός και εκτός γηπέδου. Ακόμα, θα αναλάβουμε οι ίδιοι την παραγωγή και την μετάδοση 2 αγώνων κάθε αγωνιστική του πρωταθλήματος. Επίσης, δημιουργούμε από την αρχή το νέο site της Λίγκας, ενώ στο τέλος της season o πρωταθλητής θα σηκώσει το νέο τρόπαιο, που είναι βάση ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Εύχομαι να έχουμε μία καλή σεζόν, καλή επιτυχία στις ομάδες μας»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Super League 2, Πέτρος Μαρτσούκος, ανέφερε:

«Από σήμερα και για τα επόμενα τρία χρόνια, η Λίγκα θα έχει μία δύναμη δίπλα της, έναν μεγάλο χορηγό ονοματοδοσίας, την Superbet. Όλες αυτές οι ενέργειες, όπως και τα τηλεοπτικά, θα φέρουν φυσικά σημαντικά χρήματα στα ταμεία των ΠΑΕ. Φέτος το φορμάτ θα είναι με 16 ομάδες και θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό, θα φέρει επιπλέον κόσμο στα γήπεδα της κατηγορίας και θα φέρουν μεγάλες τηλεθεάσεις στην Δημόσια Τηλεόραση. Θα σας ευχαριστήσω που ήρθατε, να ευχηθώ ένα καλό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με υγεία σε όλο τον κόσμο»

Οι κορυφαίοι της προηγούμενης σεζόν στο επίκεντρο

Η βραδιά δεν ήταν αφιερωμένη μόνο σε όσα έρχονται, αλλά και σε εκείνους που ξεχώρισαν την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις των κορυφαίων της Super League 2 για την περασμένη σεζόν, αναγνωρίζοντας την παρουσία και τις επιδόσεις των προσώπων που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο πρωτάθλημα.

Η συγκεκριμένη στιγμή αποτέλεσε μια σύνδεση ανάμεσα στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και σε αυτή που βρίσκεται πλέον προ των πυλών, αναδεικνύοντας τους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης πριν η προσοχή στραφεί στις νέες αγωνιστικές προκλήσεις.

Η διαδρομή της Superbet League 2 2026-27 ξεκινά

Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης, οι ομάδες γνωρίζουν πλέον τον δρόμο που βρίσκεται μπροστά τους.

Μια νέα σεζόν ξεκινά με ιστορικούς συλλόγους, διαφορετικές πόλεις, γεμάτες έδρες, νέους πρωταγωνιστές και έναν μαραθώνιο αγωνιστικών που αναμένεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε.

Για τη Superbet, η νέα αγωνιστική περίοδος αποτελεί τη συνέχεια μιας συνεργασίας που έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάδειξη της διοργάνωσης, να φέρει το κοινό ακόμη πιο κοντά στο πρωτάθλημα και να ενισχύσει την παρουσία της Super League 2 στο ευρύτερο οικοσύστημα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η Superbet League 2 2026-27 είναι έτοιμη για την πρώτη σέντρα.

Το video με τις καλύτερες στιγμές της εκδήλωσης: