Χωρίς γιατρούς το Νοσοκομείο της Σάμου – Παλλαϊκό συλλαλητήριο στο νησί στις 4 Σεπτέμβριου

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Τη στήριξη των κατοίκων της Σάμου στον αγώνα για την πλήρη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού, χαιρετίζει ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσηλευτικού ιδρύματος. Εκατοντάδες πολίτες προσήλθαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής και υπέγραψαν υπέρ της ενίσχυσης του θεραπευτηρίου, ενώ χιλιάδες είναι και οι πολίτες που έχουν ήδη συμμετάσχει στην ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Σάμου.
Παράλληλα, ο σύλλογος, απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο Παλλαϊκό Συλλαλητήριο την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στην πλατεία Πυθαγόρα. Κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα για όσους το επιθυμούν να στηρίξουν την πρωτοβουλία υπογράφοντας: «Δεν κάνουμε πίσω. Η Υγεία είναι δικαίωμα».
Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων του συλλόγου βρίσκονται οι συνεχείς προσωρινές μετακινήσεις προσωπικού, τις οποίες οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν «αποσπασματική λύση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης».
Την ίδια ώρα, επισημαίνουν ότι απαιτείται μόνιμη και ουσιαστική ενίσχυση των δομών Υγείας του νησιού.
Οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό
Το νοσοκομείο της Σάμου δεν έχει :
-Παθολόγους άρα δεν υφίσταται Παθολογική Κλινική,
-Νευροχειρουργό,
– Ψυχιάτρους,
-Οφθαλμίατρους,
-ΩΡΛ,
-Ογκολόγο,
-Δερματολόγο,
-Ενδοκρινολόγο,
-Ιατρούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών,
-Αιματολόγο.
Επιπλέον έχει μόνο έναν καρδιολόγο, εντατικολόγο, ακτινοδιαγνώστη, παιδίατρο, ουρολόγο, νευρολόγο, γαστρεντερολόγο, και πνευμονολόγο.
Τι ζητάει ο σύλλογος:
Ο Σύλλογος καλεί τους κατοίκους που επιθυμούν να στηρίξουν την πρωτοβουλία, να συμμετάσχουν στη συλλογή υπογραφών, που συνεχίζεται σε κεντρικά σημεία του νησιού και να εκφράσουν έμπρακτα τη στήριξή τους στη διατήρηση και ενίσχυση του Νοσοκομείου Σάμου.
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