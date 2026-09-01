Σεξ και οφθαλμικές παθήσεις – Τι πρέπει να προσέχουμε

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Πολλά προβλήματα στα μάτια και την όραση μπορεί να προκαλέσουν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, αφού οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που τα προκαλούν, μπορούν να φθάσουν σε αυτά, ακόμα και μέσω της κυκλοφορίας του αίματος.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επηρεαστεί η οφθαλμική επιφάνεια, ο κερατοειδής χιτώνας ή βαθύτερες δομές τους. Τα πιθανά συμπτώματα κυμαίνονται από κόκκινα ή επώδυνα μάτια, έκκριμα, ευαισθησία στο φως και αυξημένη παραγωγή δακρύων (δακρύρροια) έως θόλωμα της όρασης και μυωψίες (μυγάκια).

Υπάρχει επίσης κίνδυνος να υποστεί η όραση μακροχρόνια βλάβη, εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως και σωστά η λοίμωξη.

«Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή φλεγμονή στα μάτια, απώλεια της όρασης και βλάβες στους ιστούς, μέσω της άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, διασποράς μέσω της κυκλοφορίας του αίματος ή αυτοενοφθαλμισμού, δηλαδή με μεταφορά του παθογόνου από ένα μολυσμένο σημείο του σώματος σε έναν υγιή ιστό από τον ίδιο τον πάσχοντα (π.χ. αν δεν έχει πλύνει τα χέρια του)», εξηγεί ο δρ. Αναστάσιος-Ι. Κανελλόπουλος, MD, Χειρουργός-Οφθαλμίατρος, ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας LaserVision, Καθηγητής Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Τέτοιου είδους προβλήματα συμβαίνουν ολοένα συχνότερα, αφού τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Ανησυχητική αύξηση των ΣΜΝ

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΥ, στα κρούσματα γονόρροιας και πρώιμης σύφιλης έχει καταγραφεί αύξηση της τάξης του 26,24% και 5,68% κατά το διάστημα 2022-2023.

Αντίστοιχα, τα δηλωθέντα κρούσματα χλαμυδιακής λοίμωξης παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 47,69% την περίοδο 2022-2023.

Ειδικότερα, το 2023 καταγράφηκαν στην χώρα μας 8,73 νέες διαγνώσεις σύφιλης, 4,36 νέες διαγνώσεις γονόρροιας και 0,91 διαγνώσεις χλαμυδιακών λοιμώξεων ανά 100.000 πληθυσμού.

Η σύφιλη και η γονόρροια προσβάλλουν κατά κανόνα άνδρες (πάνω από 92% των κρουσμάτων), ενώ τα χλαμύδια κυρίως τις γυναίκες (76% των κρουσμάτων).

Όλα αυτά τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, αλλά και πολλά άλλα μπορεί να έχουν και οφθαλμικές εκδηλώσεις.

Τα χλαμύδια μπορεί να προκαλέσουν μία χρόνια ή υποξεία μορφή επιπεφυκίτιδας (επιπεφυκίτιδα με έγκλειστα), η οποία εκδηλώνεται με κοκκίνισμα και ερεθισμό στο ένα ή τα δύο μάτια. Άλλα συμπτώματα είναι οίδημα των βλεφάρων, δημιουργία θυλακίων (μικρά εξογκώματα) στην εσωτερική επιφάνεια των βλεφάρων και βλεννοπυώδεις εκκρίσεις (ειδικά κατά το πρωινό ξύπνημα).

Οι ασθενείς εκδηλώνουν επίσης αίσθηση ξένου σώματος στο μάτι, δακρύρροια και ευαισθησία στο φως (φωτοφοβία). Μπορεί ακόμα να παρουσιάσουν πρησμένους λεμφαδένες μπροστά από τα αυτιά τους.

Το βακτήριο που προκαλεί χλαμύδια (Chlamydia trachomatis) φθάνει στα μάτια συνήθως με αυτοενοφθαλμισμό. Υπάρχει όμως ενδεχόμενο να μεταφερθεί και από μία έγκυο στο νεογέννητο κατά τον τοκετό, εάν η μητέρα δεν έχει κάνει θεραπεία για τη λοίμωξη.

Τα βακτήρια της σύφιλης μπορεί να προκαλέσουν πιο σοβαρά προβλήματα. Όταν προσβάλλουν τα μάτια, η συνέπεια μπορεί να είναι φλεγμονή στον επιπεφυκότα, τον κερατοειδή και σε άλλες δομές βαθιά μέσα στα μάτια – ακόμα και στον αμφιβληστροειδή και το οπτικό νεύρο.

Ο έρπης είναι ένα ακόμα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα που μπορεί να προσβάλλει τα μάτια με σοβαρές συνέπειες. Και αυτό διότι μπορεί να τους προκαλέσει σοβαρή λοίμωξη που φτάνει έως την τύφλωση.

Ειδικότερα, μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ουλή στον κερατοειδή χιτώνα ή στον ρινοδακρυϊκό πόρο. Μπορεί επίσης να προκαλέσει φλεγμονή στον αμφιβληστροειδή χιτώνα στο πίσω μέρος του ματιού (στον βυθό), με κίνδυνο να αναπτυχθεί ουλώδης ιστός, αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς και τύφλωση.

Τα οξυτενή κονδυλώματα, εξάλλου, που προκαλούνται από ορισμένα στελέχη (ορότυπους) του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), μπορεί να προκαλέσουν εξογκώματα και μακροχρόνιο ερεθισμό στην οφθαλμική επιφάνεια.

Ο ιός HIV που προκαλεί το AIDS μπορεί να έχει πολλές οφθαλμολογικές εκδηλώσεις, όπως ενδεικτικά αιμορραγίες και αποφράξεις στα αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς κ.λπ.

«Επειδή λοιπόν πολλά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μπορεί να έχουν σοβαρές οφθαλμικές επιπλοκές, είναι σημαντικό να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας από αυτά. Απαραίτητη είναι ακόμα η αξιολόγηση της όρασης εάν κάποιος έχει διαγνωστεί με κάποιο ΣΜΝ ή φοβάται ότι έχει μολυνθεί και ανησυχεί για κάποια οφθαλμολογικά συμπτώματα», καταλήγει ο κ. Κανελλόπουλος.

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