Ford: Ο εμβληματικός κινητήρας DFV V8 που άλλαξε τα δεδομένα στη Formula 1 (photos)

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Ο εμβληματικός κινητήρας DFV V8, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του το 1967, όχι μόνο χάρισε στη Ford μια ξεχωριστή θέση στο πάνθεον του μηχανοκίνητου αθλητισμού παγκοσμίως, αλλά παράλληλα άλλαξε τα δεδομένα σε ολόκληρη την Formula 1.

Η ιστορία του θρυλικού αυτού κινητήρα ξεκίνησε το 1965 όταν ο τότε επικεφαλής του τμήματος μηχανοκίνητου αθλητισμού της Ford, Walter Hayes, ανέθεσε στους Keith Duckworth και Mike Costin την εξέλιξη ενός προγράμματος με επίκεντρο την Formula 1. Το εγχείρημα πήρε γρήγορα μορφή, με την ομάδα να εργάζεται πάνω σε δύο διαφορετικούς κινητήρες. Έναν 4κύλινδρο 1,6 λίτρων για τη Formula 2 και έναν V8 με χωρητικότητα 3,0 λίτρων για τη Formula 1.

Η δεύτερη μονάδα δεν σχεδιάστηκε από λευκό χαρτί. H Cosworth χρησιμοποίησε ως αφετηρία τον τετρακύλινδρο FVA με τις βασικές αρχές της σχεδίασής του να μεταφέρονται στον V8 και στη δημιουργία του DFV (Double Four Valve). Αυτός ο κινητήρας αποτέλεσε πραγματική τομή για τη Formula 1, σηματοδοτώντας την επόμενη μέρα σε επίπεδο τεχνολογίας, σε σχέση με τους παλαιότερους κινητήρες με δύο βαλβίδες ανά κύλινδρο.

Στις 4 Ιουνίου 1967, στο Zandvoort της Ολλανδίας, έκανε την πρώτη του εμφάνιση ο DFVV8, με τον Jim Clark να αναλαμβάνει να αναδείξει στην πράξη τις δυνατότητες του. Παρότι ο κινητήρας είχε δοκιμαστεί ελάχιστα, ο Jim Clark πίεσε την Ford-Lotus στα όριά της. Στα μισά του αγώνα είχε ήδη αποκτήσει προβάδισμα 11 δευτερολέπτων από τη Brabham, ενώ ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας σημειώσει και τον ταχύτερο γύρο, με χρόνο 1:28.1. Η νίκη ήρθε ως φυσική συνέχεια, με μέση ωριαία ταχύτητα 171,375 χλμ./ώρα.

Η νίκη αυτή ήταν η πρώτη που κατάφερε να αποσπάσει μονοθέσιο της Formula 1 με κινητήρα νέας τεχνολογίας έπειτα από 13 χρόνια. Ταυτόχρονα, αποτέλεσε την απαρχή μιας κυριαρχίας της Ford που θα διαρκούσε 15 χρόνια και θα καθιστούσε τον κινητήρα DFVV8 μία από τις πλέον προηγμένες μονάδες ισχύος στην ιστορία του αθλήματος.

Έτσι από το 1967 έως το 1983, ο DFVV8 πανηγύρισε 155 νίκες και σύνδεσε το όνομα του με 12 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Οδηγών και 10 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κατασκευαστών. Η αγωνιστική του πορεία όμως δεν περιορίστηκε στη Formula 1, μιας και ο DFV V8 κατάφερε να κατακτήσει και το περίφημο «Τριπλό Στέμμα», με νίκες στο GP του Μονακό, στο Indy 500 και στο LeMans.

Το ίδιο πνεύμα τεχνολογικής πρωτοπορίας που χαρακτήριζε τον κινητήρα DFV V8 καθοδηγεί τώρα την επιστροφή της Ford Racing στην Formula 1. Από την πρωτοποριακή αρχιτεκτονική της κεφαλής με τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο που έκανε την εμφάνισή της το 1967 έως τις σύγχρονες μονάδες ισχύος του 2026 που συνδυάζουν κινητήρα εσωτερικής καύσης και ηλεκτροκινητήρα, η ιστορία των 125 ετών της αμερικάνικης εταιρείας στους αγώνες εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από τη διαρκή της προσπάθεια να πρωτοπορεί στις πίστες…

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