Νότια Κορέα: Τραγέλαφος! Τεμπέλαρος αστυνομικός «έκλεινε» υποθέσεις εξαφάνισης για να γλιτώνει… δουλειά – Τα πτώματα και τα καθησυχαστικά τηλεφωνήματα

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Για να γλιτώσει επιπλέον δουλειά, ένας Νοτιοκορεάτης αστυνομικός έκλεισε πάνω από 20 υποθέσεις εξαφάνισης στο τουριστικό νησί Τζέτζου, μεταξύ των οποίων δύο ανθρώπων που στη συνέχεια βρέθηκαν νεκροί, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Τέσσερα πτώματα βρέθηκαν τον Αύγουστο στο Τζέτζου, έναν δημοφιλή προορισμό, μεταξύ των οποίων μιας γυναίκας 37 ετών, της Τζανγκ Μι-ραν, που εντοπίστηκε νεκρή τρεις μήνες αφότου ο σύντροφός της δήλωσε την εξαφάνισή της τον Μάιο.

Fatigué de travailler, un policier sud-coréen classe sans suite des disparitions inquiétanteshttps://t.co/Az465ANju7 pic.twitter.com/urT0t0oya3 — BFM (@BFMTV) September 1, 2026

Η υπόθεση προκάλεσε σοκ στο νησί αυτό που κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από 13 εκατ. επισκέπτες και το οποίο οι Κορεάτες επιλέγουν για τον μήνα του μέλιτος.

Το σκάνδαλο οδήγησε τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ να δώσει εντολή για έρευνα σχετικά με τον χειρισμό της εξαφάνισης της Τζανγκ Μι-ραν και ζήτησε από την κυβέρνησή του να εργαστεί για τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας.

Ο αστυνομικός, ονόματι Μπου, που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, είχε επίσης κλείσει την υπόθεση εξαφάνισης ενός άνδρα περίπου 60 ετών.

Bodies found on S Korean holiday island as missing persons scandal deepens https://t.co/Tf8AHzGOS3 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 26, 2026

Κατηγορήθηκε ότι συγκάλυψε την υπόθεση της Τζανγκ Μι-ραν, καταγράφοντας τον θάνατό της στα αρχεία της αστυνομίας ως θάνατο «που οφείλεται σε τροχαίο δυστύχημα». Φέρεται επίσης να είχε δηλώσει στην οικογένειά της ότι ήταν σε επικοινωνία μαζί της, ότι ήταν σώα και καλά στην υγεία της και ότι δεν επιθυμούσε να εντοπιστεί.

Ο αστυνομικός ενήργησε με τον τρόπο αυτό «κυρίως εξαιτίας επαγγελματικής αμέλειας λόγω του φόρτου εργασίας και της κόπωσης που σχετίζονται με τις αυξημένες υποχρεώσεις του», εξήγησε σήμερα σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής ερευνών της εθνικής αστυνομίας Τζουνγκ Τάε-γουν.

«Οι υπεκφυγές και η ανεύθυνη στάση του υπόπτου συνέβαλαν στην παράβαση αυτή», πρόσθεσε.

Η αστυνομία δεν ήταν σε θέση να καθορίσει την αιτία του θανάτου της Τζανγκ Μι-ραν καθώς το πτώμα της βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη.

SEOUL — A South Korean police officer lied in order to close over two dozen missing persons cases, including two people later found dead, so as to avoid additional work, authorities said on Tuesday.



Full story in the comments. pic.twitter.com/9yT3co35YV September 1, 2026

Οι αρχές προχώρησαν σε πλήρη επανεξέταση περίπου 300 υποθέσεων εξαφάνισης που χειρίστηκε ο Μπου κατά τους 16 μήνες που υπηρέτησε στην ομάδα που είναι υπεύθυνη για περιστατικά εξαφάνισης.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της αστυνομίας, ο Μπου έκλεισε 25 άλλες υποθέσεις χωρίς να διενεργήσει έρευνα για το πού μπορεί να βρίσκονταν οι άνθρωποι που δηλώθηκαν αγνοούμενοι ή διαγράφοντας τους φακέλους τους δηλώνοντάς ότι είναι νεκροί.

Οι 25 άνθρωποι αυτών των υποθέσεων εντοπίστηκαν τελικά σώοι και καλά στην υγεία τους, διευκρίνισαν οι αρχές.

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