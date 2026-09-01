Παναθηναϊκός: Νέο σοκ με τον Χέιζ-Ντέιβις – Υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου – Πότε θα επιστρέψει

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Νέο σοκ στον Παναθηναϊκό, αφού μετά τον Κέντρικ Ναν, άτυχος στάθηκε και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, καθώς τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της σημερινής (1/9) προπόνησης.

Ο αμερικανός άσος διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπέστη κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο, με αποτέλεσμα να του τοποθετηθεί ειδικός νάρθηκας.

Πλέον, η κατάστασή του θα παρακολουθείται από το ιατρικό επιτελείο των «πράσινων», με την ομάδα να εύχεται στον παίκτη ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, κάτι που αναμένεται να γίνει στα τέλη του Οκτωβρίου.

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