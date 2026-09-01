ΔΕΗ: Αυτές είναι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος τον Σεπτέμβριο

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Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Σεπτέμβριο του 2026, με τις τιμές να διαμορφώνονται διαφορετικά ανάλογα με το είδος του τιμολογίου.

Στο σταθερό μπλε τιμολόγιο ΔΕΗ myHome Online, η χρέωση για τον Σεπτέμβριο διαμορφώνεται στα 0,115 €/kWh. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, η τιμή μειώνεται παρά την άνοδο της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία, όπως αναφέρει η εταιρεία, κινείται περίπου 21% υψηλότερα σε σχέση με τον Αύγουστο και 43% υψηλότερα σε σχέση με τον Ιούλιο.

Στα πράσινα τιμολόγια, η τιμή του κυμαινόμενου οικιακού Γ1/Γ1Ν για τον Σεπτέμβριο διαμορφώνεται στα 0,14913 €/kWh, από 0,1384 €/kWh τον Αύγουστο. Πρόκειται για αύξηση περίπου 7,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα σταθερά μπλε προϊόντα, η ΔΕΗ αναφέρει ότι οι τιμές τους παραμένουν στα επίπεδα του Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, το ΔΕΗ myHome Enter διατίθεται με σταθερή χρέωση 0,145 €/kWh, ενώ το ΔΕΗ myHome Maxima, που απευθύνεται σε πελάτες με υψηλότερη κατανάλωση, χρεώνει 0,141 €/kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,129 €/kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh, με διάρκεια συμβολαίου 18 μηνών.

Το διετούς διάρκειας ΔΕΗ myHome EnterTwo προβλέπει σταθερή χρέωση 0,145 €/kWh και 0,105 €/kWh στη ζώνη μειωμένης χρέωσης.

Το ΔΕΗ myHome Plan διατηρεί ενιαία μηνιαία χρέωση 60 ευρώ, η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, περιλαμβάνει τις χρεώσεις προμήθειας και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, με εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Για τους φοιτητές, το ΔΕΗ myHome 4Students προσφέρει σταθερή χρέωση 0,115 €/kWh για τις πρώτες 150 kWh. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, μηδενικό πάγιο για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, 50€ δώρο για το πρώτο «γέμισμα του ψυγείου» μέσω efood, 50€ κουπόνι Κωτσόβολος, καθημερινό δωρεάν καφέ για έναν χρόνο και μίλια Miles+Bonus της AEGEAN.

Η ΔΕΗ διαθέτει παράλληλα τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα απευθύνονται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που διαθέτουν έξυπνο μετρητή και συνδέουν τη χρέωση με τις τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέσω της δυναμικής τιμολόγησης, οι καταναλωτές μπορούν να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους ανάλογα με τις διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο του ενεργειακού τους κόστους.

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