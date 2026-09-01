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01.09.2026 16:52

Παραιτείται από βουλευτής ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ

01.09.2026 16:52
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Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από βουλευτής, όπως είπε ο ίδιος σήμερα, περίπου έξι εβδομάδες αφότου παραιτήθηκε από πρωθυπουργός αφού έχασε την υποστήριξη του Εργατικού Κόμματός του.

Ο Στάρμερ οδήγησε το Εργατικό Κόμμα στην εξουσία το 2024 εξασφαλίζοντας μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας, ολοκληρώνοντας μια αξιοσημείωτη μεταστροφή έχοντας γίνει ο ηγέτης των Εργατικών τέσσερα χρόνια νωρίτερα μετά τη χειρότερη εκλογική επίδοσή τους από το 1935. Ωστόσο ο πρώην δικηγόρος, η πρωθυπουργική θητεία του οποίου σημαδεύτηκε από αρκετές καταστροφικές μεταστροφές 180 μοιρών, απέτυχε στη σύνδεση με τους ψηφοφόρους, χάνοντας σταθερά την υποστήριξη της κοινής γνώμης και του κόμματός του.

Ο Στάρμερ είχε πει προηγουμένως ότι θα παρέμενε βουλευτής μέχρι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Είπε όμως στην Camden New Journal, μια τοπική εφημερίδα στην εκλογική του περιφέρεια στο Βόρειο Λονδίνο, ότι άλλαξε γνώμη και προτίθεται να «επικεντρωθεί σε διεθνείς υποθέσεις». Επιβεβαίωσε την παραίτησή του με μια δήλωση στο X.

Παρά τη μείωση της δημοτικότητάς του στο εσωτερικό, οι διεθνείς υποθέσεις θεωρούνταν ως το δυνατό σημείο της πρωθυπουργίας του Στάρμερ. Συνεργάστηκε στενά με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για να συστήσουν τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων για την υποστήριξη της Ουκρανίας, επανεκκίνησε τις σχέσεις με την Κίνα, αναγνώρισε παλαιστινιακό κράτος και είχε ανάμεικτη επιτυχία στην προσπάθεια οικοδόμησης σχέσεων με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Το δημοσίευμα της εφημερίδας δεν δίνει χρονικό περιθώριο για το πότε θα μπορούσαν να διεξαχθούν αναπληρωματικές εκλογές για την έδρα του Στάρμερ στο Χόλμπορν και Σεντ Πάνκρας.

Ο Στάρμερ κέρδισε άνετα την έδρα το 2024 με πλειοψηφία λίγο πάνω από 11.500 ψήφους, αν και ένας ανεξάρτητος υποψήφιος που διεξήγαγε εκστρατεία προβάλλοντας κυρίως την αντίθεσή του στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα εξασφάλισε σχεδόν το 19% των ψήφων.

Αντικαταστάθηκε από πρωθυπουργός τον Ιούλιο από τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έγινε ο έβδομος πρωθυπουργός της Βρετανίας σε μια δεκαετία. Η άνοδος του Μπέρναμ στην εξουσία οδήγησε σε μια αύξηση των Εργατικών στις δημοσκοπήσεις, αν και αντιμετωπίζει μια πιο δύσκολη δοκιμασία με το κοινοβούλιο που επαναλαμβάνει τις εργασίες του αργότερα σήμερα.

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