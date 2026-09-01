Πώς το Ιράν επιχειρεί να ακυρώσει τον οικονομικό πόλεμο του Τραμπ – «Δένει» τον άξονα με Κίνα και Ρωσία, η Μόσχα στο πλευρό της Τεχεράνης λέει ο Πούτιν

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Μία εβδομάδα μετά την έναρξη της αμερικανικής εκστρατείας με στόχο την οικονομική απομόνωση του Ιράν, η Ισλαμική Δημοκρατία συνεχίζει τις επαφές της με ηγέτες άλλων χωρών, αναζητώντας τρόπους για την ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών της σχέσεων, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν συμμετείχε τη Δευτέρα και την Τρίτη στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στο Κιργιστάν, μαζί με ηγέτες άλλων χωρών. Η παρουσία του αποτέλεσε ακόμη μία ένδειξη ότι οι προειδοποιήσεις των ΗΠΑ κατά της συνεργασίας με την Τεχεράνη, καθώς και οι εκκλήσεις για διακοπή των εμπορικών δεσμών με το Ιράν, δεν βρίσκουν ανταπόκριση σε σημαντικό μέρος του κόσμου.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δήλωσε στον Πεζεσκιάν ότι επιθυμεί την ενίσχυση των διμερών σχέσεων «σε διάφορους τομείς», ενώ ανάλογη θέση εξέφρασε και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, ζήτησε στενότερη συνεργασία «σε διάφορους εμπορικούς και οικονομικούς τομείς», ενώ ο πρόεδρος του Κιργιστάν, Σαντίρ Τζαπάροφ, πρότεινε στην Τεχεράνη να επενδύσει σε διυλιστήριο πετρελαίου στη χώρα της Κεντρικής Ασίας.

Κατά την ομιλία του στη σύνοδο, ο Πεζεσκιάν πρότεινε, μάλιστα, τη δημιουργία από τον SCO δικής του τράπεζας, καθώς και οργανισμού εξαγωγικών πιστώσεων (Export Credit Agency), με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών.

Η Ρωσία είναι αλληλέγγυα με τον ιρανικό λαό

Ο Ιρανός πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ηγέτες δύο χωρών που είχαν πρωταγωνιστήσει στην ίδρυση του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ως γεωπολιτικού και οικονομικού αντίβαρου στη δυτική επιρροή.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη συνάντησή τους στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν Μπισκέκ, ότι η Μόσχα εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον ιρανικό λαό που μάχεται για τα συμφέροντά του.

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι η Ρωσία και το Ιράν θα διατηρήσουν τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις παρά το τρέχον στρατιωτικό και πολιτικό κλίμα

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ευχαρίστησε σήμερα τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για τη στάση της Μόσχας σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και τις επακόλουθες κυρώσεις, και δήλωσε ότι από κοινού η Μόσχα και η Τεχεράνη μπορούν να αντισταθούν σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «μονομερή πρακτική» των ΗΠΑ.

Iran's President Pezeshkian and Russia's President Putin met on the sidelines of the SCO Summit in Bishkek.



The two reviewed bilateral relations and discussed ways to "strengthen and expand mutual cooperation in various fields." https://t.co/FkHYHTgVGn pic.twitter.com/RTTlm0o8On — Iran's Today (@Iran) September 1, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες συμφωνίες με το Ιράν στο Κιργιστάν. Ωστόσο, η δημόσια διπλωματική κινητικότητα της Τεχεράνης καταδεικνύει πόσο δύσκολο ενδέχεται να αποδειχθεί για την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εξαναγκάσει το Ιράν σε παραχωρήσεις μέσω της οικονομικής ασφυξίας.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, σε άρθρο του στους Financial Times, χαρακτήρισε την αμερικανική προσπάθεια «τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική επίθεση που έχει οργανωθεί ποτέ». Παράλληλα, κάλεσε τις κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από το αν είναι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον, να «διακόψουν τις χρηματοοικονομικές και εμπορικές συνδέσεις με το Ιράν».

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, χώρες όπως η Κίνα —η οποία αποτελεί συνήθως τον μεγαλύτερο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου—, το Πακιστάν και η Τουρκία είτε έχουν αντιταχθεί στην ιδέα της διακοπής των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων με το Ιράν είτε έχουν επιλέξει να αγνοήσουν τις αμερικανικές απειλές.

Ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, σε συνδυασμό με την αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών νωρίτερα φέτος, έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας. Ο πληθωρισμός κινείται γύρω στο 80%, το νόμισμα έχει υποστεί σημαντική υποτίμηση και η ανεργία έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

Ο Πεζεσκιάν, ο οποίος θεωρείται μετριοπαθές στέλεχος της ιρανικής ηγεσίας, έχει δηλώσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Τεχεράνη πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο, ώστε να δοθεί ανάσα στην οικονομία. Ωστόσο, ο ίδιος και άλλοι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν καταστήσει σαφές ότι θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μόνο εφόσον οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό και αποδεχθούν το λεγόμενο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη τον Ιούνιο. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων του.

Η παρουσία του Πεζεσκιάν στη σύνοδο κορυφής «μεταφέρει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα: το Ιράν ενισχύει τους δεσμούς του με ασιατικές και ευρασιατικές δομές, καθώς και τις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει την οικονομική πίεση», έγραψε την Τρίτη η ιρανική εφημερίδα Sharq.

«Σε συνθήκες μέγιστης πίεσης, η Τεχεράνη προσπαθεί να εδραιωθεί ως βασικός παράγοντας στο ευρασιατικό οικονομικό και γεωπολιτικό δίκτυο», σημείωσε η εφημερίδα.

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