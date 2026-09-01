Κυψέλη: Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού το 2020 και απομάκρυνση των παιδιών το 2025 από το οικογενειακό περιβάλλον 

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Τον Ιούνιο του 2025 με εισαγγελική εντολή είχαν απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον τα τρία παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης,που έκρυβαν νεκρό κατεψυγμένο βρέφος στο διαμέρισμα τους στην Κυψέλη.

Ωστόσο, το Χαμόγελο του Παιδιού, ήδη από το 2020 είχε λάβει καταγγελία για τις συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούσαν τα παιδιά, την οποία διαβίβασε στην εισαγγελία. Το 2024 έλαβε και δεύτερη καταγγελία αλλά δεν δόθηκαν επαρκή στοιχεία ταυτοποίησης.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων για την υπόθεση της Κυψέλης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει για στοιχεία που είχαν φτάσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.

Τον Απρίλιο του 2020, ο Οργανισμός έλαβε ανώνυμη αναφορά για 3 παιδιά, με καταγγελίες που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, παραμέληση, οικονομική εκμετάλλευση, χρήση ουσιών από τους γονείς και ελλιπή εποπτεία. Η αναφορά διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελία. Ο Οργανισμός δεν έλαβε στη συνέχεια ενημέρωση για την πορεία της.

Τον Δεκέμβριο του 2024, υπήρξε νέα ανώνυμη κλήση για 3 παιδιά, με αναφορές για πιθανή χρήση ουσιών, σωματική βία και κακοποίηση. Καθώς δεν δόθηκαν επαρκή στοιχεία ταυτοποίησης, η συγκεκριμένη αναφορά δεν ήταν δυνατό να διαβιβαστεί στις αρμόδιες Αρχές.

Με βάση όσα δημοσιοποιούνται σήμερα, υπάρχουν ομοιότητες ως προς τις ηλικίες, το φύλο των παιδιών και τις οικογενειακές συνθήκες με την υπόθεση της Κυψέλης. Ωστόσο, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για την ίδια οικογένεια.Από το 2024 έως σήμερα δεν έχει υπάρξει άλλη εμπλοκή του Οργανισμού στη συγκεκριμένη υπόθεση».

Δεν βρέθηκαν σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης στα αγόρια

Τα αγόρια 9 και 12 ετών και το κορίτσι 15 ετών πάσχουν από αφροδίσιο νόσημα. Τα αγόρια, νοσηλεύονται στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», σε κακή ψυχολογική κατάσταση, υποσιτισμένα και εμφανώς ταλαιπωρημένα, ενώ το κορίτσι νοσηλεύεται στο «Αλεξάνδρα», καθώς είναι έγκυος.

Παρακολουθούνται στενά από ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους και παιδοψυχίατρο. Ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε πρόσφατα σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης στα αγόρια.

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