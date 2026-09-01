Ηγουμενίτσα: Σε κώμα 24χρονη έπειτα από άγριο καβγά με τον 29χρονο σύντροφό της – Ελπίζουν σε ένα θαύμα οι συγγενείς της

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Σε κωματώδη κατάσταση νοσηλεύεται μια 24χρονη κοπέλα έπειτα από έντονο καβγά με τον 29χρονο σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα.

Η κοπέλα, κάτω από περίεργες συνθήκες, έπεσε από το καπό του οχήματος στο οποίο είχε ανέβει κατά τη διάρκεια έντονης διαμάχης και χτύπησε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 24χρονη Ειρήνη φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο 29χρονος σύντροφός της, που είναι ιδιοκτήτης καφετέριας στην πόλη, έχει ήδη συλληφθεί από τους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος δεν ευθύνεται για τον τραυματισμό της κοπέλας.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι δυο τους είχαν πάει σε απόμερο σημείο και κάθονταν μέσα στο όχημα.

Διαπληκτίζονταν για προσωπικά τους ζητήματα και κάποια στιγμή η 24χρονη βγήκε από το όχημα και ανέβηκε στο καπό όπου συνέχιζε να φωνάζει στον σύντροφό της.

Εκείνη τη στιγμή έχασε την ισορροπία της, σύμφωνα πάντα με τον 29χρονο, και έπεσε στο έδαφος.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να φτάσουν στην άκρη του νήματος για να διαπιστώσουν εάν τα όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος έχουν βάση ή εάν συνέβη κάτι διαφορετικό.

Οι συγγενείς της βρίσκονται όλοι στο πλευρό της, ελπίζοντας και αυτοί σε ένα θαύμα.

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