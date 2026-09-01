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01.09.2026 12:47

Ο Νικήτας Κακλαμάνης αποχαιρετάει τη Βάσω Φιλιππάτου – «Θα κρατήσω τις στιγμές μας, τη ζεστασιά και το χαμόγελό σου»

01.09.2026 12:47
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Με συγκίνηση και τρυφερά λόγια αποχαιρετάει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης τη Βάσω Φιλιππάτου, κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει δεν θα ξεχάσει ποτέ τους αγώνες που έδωσαν μαζί όλα αυτά τα χρόνια για την παράταξή της οποίας υπήρξε «ξεχωριστό και αγαπητό στέλεχος», όπως αναφέρει.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Προέδρου της Βουλής

Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα γιατί πρέπει να αποχαιρετήσω με θλίψη μια αγαπημένη μου φίλη, τη Βάσω Φιλιππάτου.

Ποτέ δεν είναι εύκολο να αποχαιρετάς έναν άνθρωπο, με τον οποίο έχεις μοιραστεί για πολλά χρόνια στιγμές, συζητήσεις, ανησυχίες και κοινούς αγώνες.

Η Βάσω ξεχώριζε για τη διάθεσή της να προσφέρει στους άλλους.

Επί δεκαετίες, ως νοσηλεύτρια, στεκόταν με φροντίδα δίπλα στους ασθενείς, σαν να ήταν δική της οικογένεια.

Πάντα με την ίδια ανθρωπιά και ευαισθησία που τη διέκρινε σε όλη της τη ζωή.

Βάσω μου, δεν θα ξεχάσω ποτέ τους αγώνες που δώσαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια για την παράταξή μας, της οποίας υπήρξες ξεχωριστό και αγαπητό στέλεχος.

Θα κρατήσω τις στιγμές μας, τη ζεστασιά και το χαμόγελό σου.

Ξέρω, όμως, πώς περισσότερο απ´ όλα θα μου λείψουν οι συζητήσεις μας…

Καλό σου ταξίδι Βάσω μου…

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