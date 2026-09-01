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01.09.2026 12:42

«Ο Καραφλομπέκατσος» της Λένας Κιτσοπούλου για 2η χρονιά στο θέατρο OLVIO

01.09.2026 12:42
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Χαρακτηριστικό δείγμα της ωμής και ανατρεπτικής γραφής της Λένας Κιτσοπούλου, ο “Καραφλομπέκατσος” είναι μια ωδή πάνω στην ασχήμια της διπλανής πόρτας. μία έκρηξη συνειδήσεως που ξεγυμνώνει τον αστικό μύθο με ένα μαύρο, κανιβαλιστικό χιούμορ που σε κάνει να γελάς και να ανατριχιάζεις ταυτόχρονα.

Ο ήρωας, μετά από ένα χωρισμό, μετακομίζει σε ένα διαμέρισμα μιας παλιάς πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Όλα δείχνουν ιδανικά στην καινούρια του ζωή. Παρά την έντονη κοινωνικότητά του και τη φασαρία της πόλης όμως, αρχίζει σταδιακά να νιώθει ξένος μέσα στο ίδιο του το σπίτι, εγκλωβισμένος σε μια πνιγηρή εσωτερική μοναξιά. Δεν θέλει να το παραδεχτεί, αντιστέκεται, με χιούμορ και θετικές σκέψεις που ελπίζει ότι θα αλλάξουν την καθημερινότητά του. Πόσο γελοία όμως και ταυτόχρονα τραγική μπορεί να είναι η ζωή ενός ανθρώπου χωρίς ψευδαισθήσεις;

Θα καταφέρει να επιβιώσει στην αστική αρένα;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Λένα Κιτσοπούλου

Σκηνοθεσία Θεατρική διασκευή: Νατάσα Παπαμιχαήλ

Σκηνικά – Κοστούμια: Βαγγέλης Ζιλέλης

Φωτισμοί: Νίκος Βούλγαρης

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση – επιμέλεια: Βασίλης Τζαβάρας

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μακούρινα

Ερμηνεύει ο Γιάννης Οικονομίδης
Στο πιάνο η Άννα Μακούρινα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σάββατο 19:00, Κυριακή 20:30

Διάρκεια: 60 λεπτά χωρίς διάλειμμα

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ στο more.com

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ – Eαrly bird – έως 30/9 τιμή εισιτηρίου 10€

Θέατρο OLVIO

Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Βοτανικός, τηλ: 210 34 14 118

Ώρες κράτησης εισιτηρίων: 18:00 – 21:00

W www.olviotheater.gr  |  Μ [email protected]  |  FB OLVIO.theater

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού | [email protected]

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ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 14:03
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