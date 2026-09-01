Κόνιτσα: Μάχη με τις φλόγες στην Τραπεζίτσα – Επιχειρούν 7 ελικόπτερα (Videos)

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Μάχη με τις φλόγες δίνει η Πυροσβεστική καθώς η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Τραπεζίτσας Κόνιτσας Ιωαννίνων, πιθανότατα από πτώση κεραυνού, συνεχίζει το καταστροφικό της έργο σε δύσβατη ορεινή περιοχή προς τη χαράδρα του Αώου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και καθιστά κρίσιμη τη συμβολή των εναέριων δυνάμεων. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά επτά ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού. Παράλληλα, για την επιτήρηση και τη συνεχή χαρτογράφηση της εξέλιξης της φωτιάς επιχειρεί Ομάδα ΣμηΕΑ (drone) Ιωαννίνων, η οποία παρέχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Επιχειρήσεων.

Προς το παρόν, δεν απειλούνται οικισμοί, ωστόσο προληπτικά έκλεισε από την Αστυνομία το μονοπάτι που οδηγεί στη Μονή Στομίου, λόγω της πυρκαγιάς και των πυκνών καπνών που έχουν καλύψει τη χαράδρα του Αώου. Η απαγόρευση πρόσβασης θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου εκτιμηθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους επισκέπτες.

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