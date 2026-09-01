ΔΕΘ: Και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών στο συλλαλητήριο

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Κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ απευθύνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών «Τέμπη 28.2.2023».

Σε σχετική ανακοίνωσή του ο Σύλλογος αναφέρει ότι «όλοι εμείς θα διατρανώσουμε για άλλη μια φορά πως δεν θα επιτρέψουμε να χάνονται ανθρώπινες ζωές επειδή διαχρονικά κράτος και κυβερνήσεις προσπαθούν να μας πείσουν ότι η οικονομία δεν αντέχει καν τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο. Δεν είναι δυνατόν να χάνονται ανθρώπινες ζωές και να προσπαθούν να μας πείσουν ότι η οικονομία δεν αντέχει επαρκές και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό. Είναι οι ίδιοι που την ίδια στιγμή επιβάλλουν την απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση των πιο κερδοφόρων τμημάτων του σιδηροδρομικού έργου και παρά τις τραγικές ελλείψεις που τις γνωρίζουν από πρώτο χέρι, συνυπογράφουν και διαφημίζουν τις μεγαλύτερες ταχύτητες και την εντατικοποίηση σε έναν σιδηρόδρομο ωρολογιακή βόμβα».

«Ενώνουμε τη φωνή μας απέναντι στις νέες θυσίες που ετοιμάζονται στο βωμό του κέρδους. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους εκείνους που δεν αποδέχονται πως η προστασία της ανθρώπινης ζωής μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ανεπιθύμητο κόστος. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους εκείνους που στηρίζουν τον αγώνα μας από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσουν να μας στηρίζουν τώρα που ξεκινά και πάλι η κύρια δίκη στις 7 Σεπτεμβρίου. Για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να πληρώσουν όλοι οι ένοχοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη», τονίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι το συλλαλητήριο προγραμματίζεται για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 17:30 στη ΧΑΝΘ.

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