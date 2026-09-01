Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Προχωρά η βιογραφική ταινία της – «Είναι η κατάλληλη στιγμή να ειπωθεί η ιστορία της» (Videos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη βιογραφική ταινία για τη ζωή και την καριέρα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, με τη σεναριογράφο που έχει αναλάβει το πρότζεκτ να δηλώνει πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτό το φιλμ.

Η Ελίζαμπεθ «Λιζ» Μέρουεδερ, δημιουργός της σειράς «New Girl» και σεναριογράφος της επικείμενης ταινίας, δήλωσε ότι το πρότζεκτ βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, εκτιμώντας ωστόσο πως η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία είναι κατάλληλη για να παρουσιαστεί εκ νέου η ιστορία της Αμερικανίδας ποπ σταρ.

«Βρίσκομαι πραγματικά στην αρχή της διαδικασίας να σκεφτώ γι’ αυτό. Αλλά αισθάνομαι ότι αυτό που βίωσε ήταν αρκετά μοναδικό για την εποχή που συνέβη, σχεδόν μια τέλεια “καταιγίδα” δημοσιότητας και νέων μορφών μέσων ενημέρωσης» δήλωσε η σεναριογράφος στο Vanity Fair, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Britney Spears Biopic Is Still in the Works, Screenwriter Confirms: ‘It’s the Right Time for This Movie’ https://t.co/tlCKJhkvrN — People (@people) August 31, 2026

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγινε γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο ως έφηβη στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Το πρώτο της άλμπουμ, «…Baby One More Time» που κυκλοφόρησε το 1999, την ανέδειξε σε παγκόσμια σταρ, με το ομότιτλο τραγούδι και το χαρακτηριστικό μουσικό βίντεο, στο οποίο εμφανιζόταν με εμφάνιση εμπνευσμένη από σχολική στολή, να αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία της εποχής.

Ακολούθησαν τα άλμπουμ «Oops!… I Did It Again», «Britney», «In the Zone», «Blackout» και «Circus». Το 2002 έκανε και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Crossroads».

Πίσω από την παγκόσμια επιτυχία, ωστόσο, η προσωπική ζωή της τραγουδίστριας έγινε σταδιακά πιο σύνθετη. Το 2008 τέθηκε υπό καθεστώς κηδεμονίας, που παρέμεινε σε ισχύ για σχεδόν 14 χρόνια, και τερματίστηκε τον Νοέμβριο του 2021.

Η ίδια μίλησε αργότερα για την προσωπική της ιστορία μέσα από τα απομνημονεύματά της, «The Woman in Me», που κυκλοφόρησαν το 2023, ενώ στο βιβλίο αναφέρεται στα παιδικά της χρόνια, την απότομη άνοδο στη δημοσιότητα, τις σχέσεις της, τη μητρότητα, την καριέρα της και το καθεστώς κηδεμονίας, το οποίο για χρόνια έλεγχε σημαντικές πτυχές της ζωής της.

Τα απομνημονεύματα έγιναν best seller μετά την κυκλοφορία τους και αποτελούν πλέον την πηγή για τη σχεδιαζόμενη βιογραφική ταινία.

Η Universal Pictures ανακοίνωσε τον Αύγουστο του 2024 ότι απέκτησε τα δικαιώματα του βιβλίου, με τον Τζον Μ. Τσου να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της κινηματογραφικής μεταφοράς. Η Σπίαρς είχε επιβεβαιώσει τότε ότι συνεργάζεται για το πρότζεκτ με τον παραγωγό Μαρκ Πλατ.

Η Μέρουεδερ έχει διαβάσει το «The Woman in Me», ενώ έχει ακούσει πολλές φορές και την ηχητική του έκδοση, την οποία αφηγείται η Μισέλ Γουίλιαμς.

«Αυτό το audiobook, αν δεν το έχουν ακούσει κάποιοι, είναι ένα από τα καλύτερα audiobook που έχουν δημιουργηθεί ποτέ. Η Μισέλ είναι απίστευτη. Είναι σαν μονόλογος. Της είπα ότι η ερμηνεία της στο audiobook μου ράγισε την καρδιά με τόσους πολλούς τρόπους» δήλωσε η Μέρουεδερ στο The Hollywood Reporter, στις 24 Αυγούστου.

Η βιογραφική ταινία για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν έχει ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, ενώ μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για το σενάριο ή το καστ.

Διαβάστε επίσης:

«Queen At Sea»: Η Juliette Binoche στην πρώτη ταινία του Lance Hammer μετά από 18 χρόνια (photos/video)

«Nino: A Film About Nino Rota»: Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του συνθέτη της μουσικής του «The Godfather» με αφηγητή τον Sting (photos)

Box office: Για πέμπτη εβδομάδα στην κορυφή το «Spider-Man: Brand New Day», έκπληξη το «Coyote vs. Acme» (videos)



