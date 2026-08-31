«Nino: A Film About Nino Rota»: Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του συνθέτη της μουσικής του «The Godfather» με αφηγητή τον Sting (photos)

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Η Global Constellation, εταιρεία πωλήσεων και χρηματοδότησης του ομίλου Vuelta, έχει αναλάβει τις διεθνείς πωλήσεις του ντοκιμαντέρ «Nino: A Film About Nino Rota», που εξερευνά τη ζωή και την κληρονομιά του βραβευμένου με Όσκαρ Ιταλού συνθέτη Νίνο Ρότα (Nino Rota) με αφηγητή τον Στινγκ (Sting).

Το ντοκιμαντέρ θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, εκτός διαγωνιστικού τμήματος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety.

Sting to Narrate Documentary About ‘The Godfather’ Composer Nino Rota, Premiering at Venice Film Festival (EXCLUSIVE) https://t.co/aBxT9jm9PS — Variety (@Variety) August 27, 2026

Σε σκηνοθεσία του Γουόλτερ Φασάνο (Walter Fasano), του μοντέρ των ταινιών του Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino), το «Nino: A Film About Nino Rota» υιοθετεί μια «ελεύθερη και συνειρμική αφηγηματική μορφή για να εξερευνήσει τους προσωπικούς, καλλιτεχνικούς και πνευματικούς δεσμούς που διαμόρφωσαν τη ζωή του, αποκαλύπτοντας έναν καλλιτέχνη που αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στη μουσική και τα ιδανικά που αυτή ενσαρκώνει», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Με αφηγητή τον 17 φορές βραβευμένο με Grammy Sting, το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με κορυφαίες προσωπικότητες από τον κόσμο του κινηματογράφου και της μουσικής, όπως ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης Αλεξάντρ Ντεπλά (Alexandre Desplat), ο σκηνοθέτης Παρκ-Τσαν -γουκ (Park Chan-wook), ο βραβευμένος με Grammy συνθέτης και ενορχηστρωτής Βινς Μεντόζα (Vince Mendoza) και πολλοί άλλοι, προσφέροντας ένα «ζωντανό πορτρέτο του δημιουργικού σύμπαντος του Ρότα και της βαθιάς επιρροής που συνεχίζει να ασκεί στους δημιουργούς ταινιών και τους συνθέτες σήμερα».

Ο Ρότα συνέθεσε τη μουσική για τις ταινίες «Ο Νονός» (The Godfather) και «Ο Νονός Μέρος II» (The Godfather 2) του Φράνσις Φορντ Κόπολα (Francis Ford Coppola), για τις οποίες κέρδισε Όσκαρ. Είναι επίσης γνωστός για τη συνεργασία του με τον Φεντερίκο Φελίνι (Federico Fellini) σε μεγάλο μέρος της καριέρας του σκηνοθέτη, συμπεριλαμβανομένων αριστουργημάτων όπως «La Dolce Vita», «8½» και «Amarcord» και συνέθεσε τη μουσική για την ταινία «The Leopard» του Λουκίνο Βισκόντι (Luchino Visconti).

Το 2021, ο Φασάνο έγραψε και σκηνοθέτησε το «Pino», ντοκιμαντέρ για τον καλλιτέχνη Πίνο Πασκάλι (Pino Pascali), το οποίο κέρδισε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνου.

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