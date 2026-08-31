Η Alma Har’el επιστρέφει με το «Wet» – Στα σκαριά το λαμπερό καστ του νέου της πρότζεκτ

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Η νέα ταινία της Άλμα Χάρ’ελ (Alma Har’el) με τίτλο «Wet», οδεύει προς την αγορά του Φεστιβάλ του Τορόντο (TIFF) από την εταιρεία 193 του Πάτρικ Γουάχσμπεργκερ (Patrick Wachsberger) έχοντας στα σκαριά ένα εντυπωσιακό καστ.

Η είδηση για το πρότζεκτ κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα από το Page Six, το οποίο αποκάλυψε τις επαφές με τον βραβευμένο με Όσκαρ Χαβιέ Μπαρδέμ (Javier Bardem).

Ο Ισπανός σταρ παραμένει σε αρχικές διαπραγματεύσεις, ενώ σύμφωνα με το Deadline για μία θέση στο καστ συζητούν επίσης η Ρεμπέκα Φέργκιουσον (Rebecca Ferguson), ο Κόνορ Στόρι (Connor Storrie) που ξεχώρισε στο «Heated Rivalry», καθώς και η Οντέσσα Αζιόν (Odessa A’zion), η μεγάλη αποκάλυψη της ταινίας «Marty Supreme».

Το πρωτότυπο σενάριο υπογράφουν η σκηνοθέτις και ο Κρίστιαν Στάνγκεμπαι (Christian Stangeby), βασισμένο σε δική του ιδέα.

Η Fifth Season πρόκειται να χρηματοδοτήσει και να αναλάβει την παραγωγή μαζί με τους Κρις Λέγκετ (Chris Leggett), Ρίβα Μάρκερ (Riva Marker) και την Χάρ’ελ. Στόχος είναι τα γυρίσματα να ξεκινήσουν στην Ισπανία στις αρχές του επόμενου έτους.

Η πιο πρόσφατη ταινία της Χάρ’ελ ήταν το «Honey Boy» το οποίο έγραψε και πρωταγωνίστησε ο Σάια ΛαΜπαφ (Shia LaBeouf). Η ταινία του 2019, την οποία απέκτησε η Amazon, απέσπασε θετικές κριτικές και προβλήθηκε σε Φεστιβάλ όπως το Sundance και το TIFF.

Αυτή την περίοδο, ο Μπαρδέμ πραγματοποιεί τα γυρίσματα της ρομαντικής κομεντί της Amazon/MGM «Hello & Paris» σε σκηνοθεσία της Ελίζαμπεθ Τσόμκο (Elizabeth Chomko) και με συμπρωταγωνίστρια την Κέιτ Χάντσον (Kate Hudson).

Τον Μάιο, στο Φεστιβάλ των Καννών αποθεώθηκε για τον ρόλο του στο ισπανικό φιλμ «The Beloved», με τον Αμερικανικό διανομέα Kino Lorber να στοχεύει σε μια πέμπτη υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ηθοποιό.

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