Netflix: Από το Χάρβαρντ στο απόλυτο σκοτάδι – Το τρέιλερ για το θρίλερ «Unabomber» για τη ζωή του Τεντ Καζίνσκι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για τη νέα βιογραφική ταινία «Unabomber», η οποία ξετυλίγει τη ζωή του Τεντ Καζίνσκι, μιας ιδιοφυίας στα μαθηματικά που πέρασε στην ιστορία ως ένας από τους πιο επικίνδυνους τρομοκράτες των ΗΠΑ. Σε σκηνοθεσία του Τζέινους Μετς Πέντερσεν, πρωταγωνιστούν οι Ράσελ Κρόου και Τζέικομπ Τρέμπλεϊ.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η πρωτότυπη ταινία ακολουθεί «την πορεία του Καζίνσκι (Τρέμπλεϊ) από την ηλικία των 16 ετών, όταν πέρασε το κατώφλι του Χάρβαρντ μέχρι τη σκοτεινή μεταμόρφωσή του στον διαβόητο τρομοκράτη, γνωστό ως «Unabomber». Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Χάρβαρντ, υποβλήθηκε σε αμφιλεγόμενα ψυχολογικά πειράματα από τον καθηγητή Χένρι Μάρεϊ, τον οποίο υποδύεται ο Ράσελ Κρόου. Δεκαετίες αργότερα έρχεται ξανά στην επιφάνεια, καθώς η πράκτορας του FBI, Τζοάν Μίλερ (Σέιλιν Γούντλεϊ), εξαπολύει ένα ανελέητο ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, φέρνοντας στο φως τις ανατριχιαστικές συνέπειες της αχαλίνωτης φιλοδοξίας και της απόλυτης απομόνωσης».

To understand the hunt, you have to understand the mind.



Inspired by true events, UNABOMBER stars Russell Crowe, Jacob Tremblay, Annabelle Wallis, and Shailene Woodley. September 25. pic.twitter.com/iJTumS10Tx — Netflix (@netflix) August 27, 2026

Το σενάριο συνυπογράφουν οι Σαμ Τσάλσεν και Νέλσον Γκριβς.

Το «Unabomber» είναι η ιστορία «ενός νεαρού άνδρα που αισθάνεται όλο και πιο περιθωριοποιημένος από την κοινωνία και αποφασίζει να καταφύγει στη βία ως μέσο εκδίκησης», είχε δηλώσει ο σκηνοθέτης στο Tudum του Netflix, τον Ιούλιο, προσθέτοντας: «Κάνουμε εναλλαγή μεταξύ δύο χρονικών γραμμών: τη διαμόρφωση του “Unabomber” και τη σύλληψη του “Unabomber”».

Si echas de menos MINDHUNTER atentos al estreno de NETFLIX el 25 de Septiembre: UNABOMBER. La película estará centrada en los experimentos psicológicos a los que fue sometido, la investigación hasta llegar a él y sus crímenes. pic.twitter.com/FDAmnqKwC5 August 27, 2026

Το καστ συμπληρώνουν οι Άναμπελ Ουάλις, Αλεξάντερ Λούντβιχ , Στίβεν Ογκ και Μαρκ Μεντσάκα.

Εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Γκριβς, Ντόναλντ Τζ. Λι και Σαμ Τσάλσεν σε συνεργασία με την MRC. Η Σόφι Κάσιντι έχει αναλάβει την παραγωγή για λογαριασμό της 2.0 Entertainment.

Between dual timelines, a portrait of Ted Kaczynski takes shape in UNABOMBER.



More details: https://t.co/XxcZ9LMPGS August 27, 2026

Σύμφωνα με το Firstshowing, το «Unabomber» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 25 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Jack Barton: Το νέο «φαβορί-έκπληξη» για τον ρόλο του James Bond – Η συμμετοχή στο «Poor Things» του Λάνθιμου

Έτοιμο το σενάριο της βιογραφικής ταινίας για τον Ozzy Osbourne

Έτοιμο το σενάριο της βιογραφικής ταινίας για τον Ozzy Osbourne













