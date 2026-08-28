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28.08.2026 17:24

Νέα απειλή μετά τον όλεθρο: Το Νεπάλ παρακολουθεί στενά δύο λίμνες – Κίνδυνος νέας πλημμύρας

28.08.2026 17:24
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Το Νεπάλ παρακολουθεί δύο λίμνες στη ζώνη πλημμύρας όπου εκατοντάδες πέθαναν την Τετάρτη, δήλωσε αξιωματούχος της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών της χώρας.

Οι κίνδυνοι πλημμύρας θα παραμείνουν μέχρι να αποστραγγιστούν πλήρως οι δύο λίμνες, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, καθώς η μία από τις δύο άρχισε να υπερχειλίζει την Παρασκευή.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τις δύο λίμνες κοντά στο σημείο όπου πιστεύεται ότι μια κατάρρευση παγετώνα ώθησε βράχους, πάγο, λάσπη και συντρίμμια στα υδάτινα συστήματα την Τετάρτη, προκαλώντας πλημμυρικά κύματα που ισοπέδωσαν σπίτια και υποδομές.

Ο σχηματισμός μιας από τις δύο λίμνες είχε καταγραφεί σε αεροφωτογραφίες από μια κινεζική ομάδα διάσωσης την Πέμπτη.
Τα βίντεο της Πέμπτης έδειχναν μάζες καφέ νερού να συσσωρεύονται σε μια λεκάνη. Μέχρι την Παρασκευή, το νερό αποστραγγιζόταν από τη λίμνη, σύμφωνα με νέες δορυφορικές εικόνες.

Οι εικόνες έδειχναν επίσης μια άλλη λίμνη που φαινόταν να μεγαλώνει σε μέγεθος και να έχει μεγαλύτερη επιφάνεια από την πρώτη λίμνη, χωρίς καμία ορατή διέξοδο από το πρωί της Παρασκευής, πράγμα που σημαίνει ότι η πίεση του νερού μπορεί να εξακολουθεί να αυξάνεται εκεί.

Οι αρχές του Νεπάλ βασίζονται σε δορυφορικές εικόνες για την παρακολούθηση των φαινομένων, αν και η παρακολούθηση περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα εικόνων, δήλωσε ο Νεπαλέζος αξιωματούχος.

Η καταστροφική πλημμύρα της Τετάρτης που προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα σκότωσε 547 ανθρώπους στο Νεπάλ και πέντε στο Θιβέτ της Κίνας, ενώ σχεδόν 1.000 ακόμη αγνοούνται στις δύο χώρες.

ιάσωση 94χρονης από τα συντρίμμια

Η 94χρονη Γκουνακεσάρι Μποχάρα βρέθηκε θαμμένη στα συντρίμμια ενός κρατικού οίκου φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή Ρασούβα του Νεπάλ, ο οποίος καταστράφηκε ολοσχερώς από το φονικό κύμα νερού και λάσπης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times, η 94χρονη είναι η μοναδική επιζήσασα μεταξύ των τροφίμων και του προσωπικού του ιδρύματος.

Η συγκλονιστική εικόνα της ηλικιωμένης, καλυμμένης από λάσπη, να μεταφέρεται στην ασφάλεια από έναν νεότερο άνδρα, έχει γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της καταστροφής που πλήττει το Νεπάλ.

Η Μποχάρα εντοπίστηκε ζωντανή από ομάδα του στρατού του Νεπάλ, η οποία χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει εκσκαφέα για να την απεγκλωβίσει από τα συντρίμμια.

Μετά τη διάσωσή της μεταφέρθηκε στο Kathmandu Trauma Centre, προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα.

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