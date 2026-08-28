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28.08.2026 18:20

Τσουκαλάς: Η ΝΔ απροκάλυπτα προσπαθεί να αυξήσει την πλειοψηφία της στη Διάσκεψη των Προέδρων 

28.08.2026 18:20
tsoukalas pasok

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Σε ανάρτηση της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα στη θέση του Ε’ αντιπροέδρου της Βουλής απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ,κάνοντας λόγο για πολιτικό κατήφορο της ΝΔ που δεν τελειώνει.

«Η κυρία Σδούκου που εκπροσωπεί το κόμμα που έχει στη θέση του αντιπροέδρου του και ως πρωτοκλασάτα στελέχη του, τα πολιτικά παιδιά του Γ. Καρατζαφέρη και του ΛΑΟΣ, αναρωτιέται αν το ΠΑΣΟΚ είναι ”ακροδεξιό”», σχολίασε ο κ. Τσουκαλάς.

Κατηγόρησε δε τη Νέα Δημοκρατία πως με τη γνωστή καθεστωτική της αλαζονεία αρέσκεται να κάνει λάστιχο και να φέρνει στα μέτρα της βασικές κοινοβουλευτικές αρχές:

«Το προεδρείο της Βουλής είναι διακομματικό και η σύνθεση του προκύπτει από την ψηφοφορία των βουλευτών επί της πρότασης για τη θέση των αντιπροέδρων που κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα αυτόνομα και ελεύθερα. Ουδείς τρίτος νομιμοποιείται να παρέμβει στην επιλογή, που κάνει κάθε κοινοβουλευτική ομάδα», επισήμανε ο κ. Τσουκάλας και υποστηρίζοντας πως η Νέα Δημοκρατία αποσιωπά την ουσία σηκώνοντας σκόνη εξηγεί:

«Με δεδομένο ότι η θέση του Ε’ αντιπροέδρου που προορίζεται για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πληρωθεί, βάσει του Κανονισμού της Βουλής η σύνθεση του Προεδρείου θα μειωθεί κατά έναν αντιπρόεδρο. Έτσι, μεγαλώνει και άλλο η κυβερνητική πλειοψηφία στη Διάσκεψη των Προέδρων, που αποφασίζει για επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών και μια σειρά άλλα σημαίνοντα ζητήματα».

Ο κ. Τσουκαλάς μίλησε για αριθμητικές αλχημείες για την πλειοψηφία των 3/5, «όταν η Νέα Δημοκρατία αγκαλιά με τον Βελόπουλο αλλοίωσαν τη σύνθεση της ΑΔΑΕ εν μέσω της διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών» και υπογράμμισε:

«Ο κύριος Μαρινάκης συνεχίζει να ψεύδεται και η κυρία Σδούκου δυστυχώς τον ακολουθεί στον κατήφορο. Μήπως ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να επιλέξει και υποψηφίους στα κόμματα της αντιπολίτευσης; Ως πότε θα συνεχίσει την παραβίαση κάθε πάγιας κοινοβουλευτικής πρακτικής; Τι άλλο θα κάνει για να νοθεύσει τη δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου και του πολιτικού συστήματος;».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 20:05
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