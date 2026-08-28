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28.08.2026 18:45

Στο νοσοκομείο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

28.08.2026 18:45
panagiotarou

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Μια περιπέτεια με την υγεία της αποκάλυψε μέσα από τα social media η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η οποία χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο έπειτα από έντονη αδυναμία που αισθάνθηκε.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από το νοσοκομείο. Σε αυτήν φαίνεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι, ενώ στο χέρι της έχει τοποθετηθεί ορός.

Όπως ανέφερε μέσω Instagram story, η κατάσταση που αντιμετώπισε ήταν τέτοια ώστε να χρειαστεί να λάβει ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου.

«Όταν δεν σε κρατάνε τα πόδια σου… Ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στη φωτογραφία που δημοσίευσε.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 20:04
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