Χάακον, ο… απρόθυμος πρίγκιπας που έγινε ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας

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Ο Χάακον — ο οποίος ανέρχεται στον θρόνο καθώς δύο μεγάλα σκάνδαλα πλήττουν την οικογένειά του — αγωνίστηκε για χρόνια να αποδεχτεί την ιδιότητά του.

«Ναι, ήμουν μέλος της βασιλικής οικογένειας, αλλά δεν ήθελα να μιλήσω γι’ αυτό… Στο σχολείο με έκανε να αγχώνομαι», έγραψε στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Χάακον» του 2023.



Με τα χρόνια, άρχισε να ανταποκρίνεται στον ρόλο του, έγινε διάδοχος του θρόνου το 1991 και ανέλαβε περισσότερα βασιλικά καθήκοντα καθώς η υγεία του πατέρα του επιδεινώθηκε. Την Παρασκευή ανέλαβε το στέμμα μετά τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ.

Αλλά ήταν μια μακρά και μερικές φορές δύσκολη προσαρμογή.

Μετακόμισε όσο γινόταν πιο μακριά από το σπίτι του

Ως παιδί, προτιμούσε να μένει μακριά από τα δημόσια βλέμματα «γιατί τότε πήγαιναν στραβά τα πράγματα. Προσοχή, άλλοι άνθρωποι θα μπορούσαν να την έχουν», έγραψε.

Αποφάσισε να μην προσπαθήσει να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα και του παππού του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στην Αγγλία και αντ’ αυτού εγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Μπέρκλεϋ.

Ήθελε να είναι «όσο το δυνατόν πιο μακριά» από το σπίτι του. Τον εντυπωσίασε η μουσική σκηνή της Καλιφόρνια – συμπεριλαμβανομένης μιας αξέχαστης, αυστηρά ελεγχόμενης συναυλίας του ράπερ Νας, γεννημένου στο Μπρούκλιν, εν μέσω της αντιπαλότητας χιπ χοπ μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ακτής.

Και μετά υπήρχαν το σερφ. «Στο νερό, μπορούσα να είμαι ο εαυτός μου», έγραψε.

Λίγο μετά την επιστροφή του στη Νορβηγία το 1999, γνώρισε τη μέλλουσα σύζυγό του, Μέτε-Μάριτ, σε ένα μουσικό φεστιβάλ.

Όταν η σχέση δημοσιοποιήθηκε, τα μέσα ενημέρωσης έδωσαν μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι ήταν μια κοινή θνητή και ανύπαντρη μητέρα που είχε περάσει πολύ χρόνο στα νιάτα της στα κλαμπ house μουσικής της Νορβηγίας.

Αυτή η φασαρία κόπασε αφού ο βασιλιάς Χάραλντ – ο οποίος είχε παντρευτεί επίσης μια κοινή θνητή, τη βασίλισσα Σόνια, παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του – την καλωσόρισε δημόσια στην οικογένεια.

Ο Χάακον είπε ότι η Μέτε-Μάριτ τον βοήθησε να βγει από το καβούκι του και την περιέγραψε ως το συναισθηματικό αντίβαρο στο αναλυτικό του μυαλό. «Δεν είμαι πολύ καλός κοινωνικά», έγραψε. «Η Μέτε έχει φυσικό ταλέντο. Μπορεί να μπει σε ένα δωμάτιο και να τα πάει καλά με όλους».

Παντρεύτηκαν το 2001 και απέκτησαν δύο παιδιά – την πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και τον πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους, μαζί με τον Μάριους, τον γιο της Μέτε-Μάριτ από προηγούμενη σχέση.

Περισσότερο από δύο δεκαετίες αργότερα, ξέσπασε μια άλλη καταιγίδα στα μέσα ενημέρωσης όταν αρχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον Ιανουάριο περιελάμβαναν αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της Μέττε-Μάριτ και του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Επστάιν.

Η Μέττε-Μάριτ δεν απάντησε δημόσια για επτά εβδομάδες και ο Χάακον εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας ότι η σύζυγός του χρειαζόταν χρόνο για να συνέλθει. Όταν έδωσε μια 20λεπτη συνέντευξη στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK τον Μάρτιο, καθόταν δίπλα της, λέγοντας ότι ο γάμος ήταν τόσο για «τις καλές όσο και για τις κακές μέρες».

«Η Μέττε είναι στοργική, σοφή και πραγματικά δυνατή. Και γι’ αυτό θα την έχω πάντα στην ομάδα όταν συμβαίνει κάτι δύσκολο», δήλωσε ο πρίγκιπας διάδοχος.

Την ίδια στιγμή που εκτυλίσσονταν το σκάνδαλο Επστάιν, ο γιος της Μέττε-Μάριτ, Marius Borg Hoiby, θετός γιος του Χάακον, δικαζόταν για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία, κατηγορίες που αρνήθηκε.

Ο Χάακον εξέδωσε μια δήλωση εκφράζοντας τη συμπάθειά του προς τα φερόμενα θύματα και λέγοντας ότι δεν θα παραστεί στο δικαστήριο. «Υποστηρίζουμε τον Μάριο στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Φροντίζουμε και τα άλλα παιδιά», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο μιας βασιλικής επίσκεψης. «Για μένα, το πιο σημαντικό πράγμα τις τελευταίες ημέρες ήταν να φροντίσω το κοπάδι».

Τον Ιούνιο, ο Marius κρίθηκε ένοχος για δύο από τις τέσσερις κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία ενδοοικογενειακής βίας και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης. Τόσο αυτός όσο και η εισαγγελία έχουν ασκήσει έφεση κατά της ποινής.

Τέταρτος βασιλιάς της Νορβηγίας στη σύγχρονη εποχή

Την Παρασκευή, ο Χάακον έγινε ο τέταρτος βασιλιάς της Νορβηγίας στη σύγχρονη εποχή — που ξεκίνησε όταν η χώρα ψήφισε σε δημοψήφισμα να γίνει μοναρχία αντί για δημοκρατία, ανακηρύσσοντας πλήρη ανεξαρτησία από τη Σουηδία το 1905.

Μετά από αυτό το δημοψήφισμα, ο πρίγκιπας Κάρολος της Δανίας έγινε ο βασιλιάς Χάακον Ζ΄ της Νορβηγίας.

Ο συνονόματος και δισέγγονος αυτού του μονάρχη έγραψε στην αυτοβιογραφία του ότι είχε ασπαστεί τη δημόσια θέση του. «Μπορώ να βρω νόημα και χαρά μέσα σε αυτό, και μπορώ να προσπαθήσω να βοηθήσω τους άλλους». Αν κρατήσει το όνομά του, θα γίνει ο Βασιλιάς Χάακον Η΄ της Νορβηγίας, αν και μπορεί ακόμα να επιλέξει να το αλλάξει.

Όσο για την προσωπική του ζωή, είπε ότι εξακολουθούσε να αγαπά το νερό.

«Ως ενήλικας, είμαι πιο ευτυχισμένος στο νερό μαζί με την οικογένειά μου. Μου προσφέρει εσωτερική γαλήνη.Τίποτα δεν ξεπερνά αυτό το συναίσθημα».

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