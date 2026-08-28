Dolly Parton: Η συγκινητική αποκάλυψη της αδελφής της για τα πειραματικα φαρμακα – «Σκεφτόταν πάντα τους άλλους, άφησε τον κόσμο καλύτερο επειδή υπήρξε σε αυτόν»

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Χιλιάδες είναι τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα στα social media για τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών, με αυτό της μικρότερης αδελφής της να ξεχωρίζει καθώς αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τις τελευταίες ημέρες της τραγουδίστριας.

Η 77χρονη Στέλλα Πάρτον δημοσίευσε την Πέμπτη 27 Αυγούστου ένα μήνυμα στη μνήμη της μεγαλύτερης αδελφής της, γράφοντας στο Facebook: «Η Ντόλι απέκτησε τα φτερά της την περασμένη Τρίτη».

Στο εκτενές μήνυμά της, αποκάλυψε ότι η αείμνηστη τραγουδίστρια εξακολουθούσε μέχρι το τέλος να σκέφτεται πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τους άλλους. «Η αδελφή μου ήταν ένας από τους πιο γενναιόδωρους, προσεκτικούς και καλόκαρδους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ», έγραψε η Στέλα. «Αυτό που έβλεπε ο κόσμος ήταν ακριβώς αυτό που ήταν. Σε τέτοιο βαθμό, που πρόσφατα μου είπε ότι, αν δεν υπήρχε καμία ελπίδα για εκείνη, θα επέτρεπε παρ’ όλα αυτά στην ιατρική της ομάδα να δοκιμάσει πειραματικά φάρμακα, με την ελπίδα ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει άλλους ανθρώπους στο μέλλον», τόνισε.

Όπως ανέφερε επίσης η αδερφή της Ντόλι Πάρτον: «Η αδελφή μου σκεφτόταν πάντα τους άλλους και, αν θέλετε να τιμήσετε την κληρονομιά της, δείξτε περισσότερη καλοσύνη, στηρίξτε τους άλλους και προσφέρετε περισσότερο από τον χρόνο και τους πόρους σας, όπως συνέχισε να κάνει και η ίδια μέχρι το τέλος».

Dolly Parton’s Sister Stella Parton Shares the Touching Way She Planned to Use Her Health Struggles to Help Others https://t.co/QyMImjDUYx — People (@people) August 27, 2026

Η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι, που ήταν ένα από τα 12 αδέλφια της οικογένειας, είχε κάθε Τρίτη πρωί ένα καθιερωμένο «ραντεβού για καφέ» με τη Στέλα. «Κάθε Τρίτη, περίπου τέτοια ώρα, πριν ακόμη ανατείλει ο ήλιος και ενώ ο κόσμος κοιμόταν ακόμη, για πολλά χρόνια πίναμε μαζί τον καφέ μας από το τηλέφωνο», θυμήθηκε η Στέλα, αποδίδοντας το γεγονός ότι ξυπνούσαν τόσο νωρίς στην ανατροφή τους σε αγρόκτημα. «Όπως της άρεσε να λέει: “Tedda, κάνουμε περισσότερη δουλειά πριν βγει ο ήλιος απ’ όση κάνουν οι περισσότεροι όλη μέρα!”», θυμήθηκε.

Η Στέλα πρόσθεσε ότι αντάλλασσαν κουτσομπολιά, όπως κάνουν οι αδελφές, έπιναν τον καφέ τους και έκαναν σχέδια, όπως συνήθιζαν πάντα. «Ο πρωινός μου καφές της Τρίτης δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος, αλλά η αγάπη, ο σεβασμός και η καλοσύνη της θα παραμείνουν», έγραψε.

Επίσης, ανέφερε επίσης ότι η μεγαλύτερη αδερφή της θα βρίσκεται τώρα στον παράδεισο «και θα κάνει αισθητή την παρουσία της με όλη τη λάμψη και τα στρας της». Η Στέλλα Πάρτον είπε ακόμη ότι το «κύμα αγάπης και σεβασμού» που εκδηλώθηκε μετά τον θάνατο της Ντόλι έχει βοηθήσει την οικογένειά τους να διαχειριστεί το πένθος.

«Η Ντόλι αγαπούσε τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους μέσα σε αυτόν. Εγώ τον επέκρινα και παραπονιόμουν γι’ αυτόν κι εκείνη γελούσε και έλεγε: “Tedda, έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να κάνουμε από το να ασχολούμαστε με τις ανοησίες τους”. Είχε δίκιο και το αποδείκνυε κάθε μέρα». πρόσθεσε.

Ολοκλήρωσε την ανάρτησή της γράφοντας: «Άφησε τον κόσμο καλύτερο επειδή υπήρξε σε αυτόν, γι’ αυτό ας ακολουθήσουμε το παράδειγμά της».

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