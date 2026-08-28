Αυτή είναι η νέα «Miss USA» – Η πρώτη μητέρα και η μοναδική νικήτρια άνω των 30 στην ιστορία του θεσμού (videos/photos)

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Ο διαγωνισμός ομορφιάς «Miss USA» έχει μια νικήτρια για το 2026 που έγραψε ιστορία…

Η 75η επετειακή διοργάνωση των αμερικανικών καλλιστείων πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Adrienne Arsht στο Μαϊάμι, με τη συμμετοχή 50 διαγωνιζομένων.

Φέτος, ο διαγωνισμός ομορφιάς είχε ως θέμα «75 Χρόνια Είδωλα», τιμώντας τη μακρά ιστορία του θεσμού, σύμφωνα με το People.

A married mom just won Miss USA. In this culture, that counts as a rebellion.



Justus Kelley of Virginia is the first married mother to wear the crown.



Society spent years mocking the nuclear family, then acted surprised when people got lonelier, poorer, and more lost.



It… pic.twitter.com/WbJg5NTVtB — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) August 28, 2026

Μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η 31χρονη Τζάστις Κέλι (Justus Kelley), η οποία χάρισε στη Βιρτζίνια τον πρώτο της τίτλο μετά το 1970. Η Κέλι παρέλαβε το στέμμα από την περσινή κάτοχο, την 24χρονη Όντρεϊ Έκερτ (Audrey Eckert) από τη Νεμπράσκα.

Justus Kelley of Virginia has been crowned Miss USA 2026.



She will now represent USA at Miss Universe this November. pic.twitter.com/PrZ8aw8iLa August 28, 2026

Η νέα Miss USA είναι ανάδοχη μητέρα δύο παιδιών, ιδρύτρια μη κερδοσκοπικού οργανισμού και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Με τη νίκη της γράφει ιστορία, καθώς πρόκειται για την πρώτη έγγαμη γυναίκα και μητέρα που παίρνει το στέμμα, αλλά και την μοναδική νικήτρια άνω των 30 ετών στην ιστορία του θεσμού.

HISTORY MAKER! 👑🇺🇸⁰Justus Kelly has been crowned Miss USA 2026, making history as the first married mother to win the Miss USA title! 🤍



She’ll now represent the USA at Miss Universe 2026 this November in Puerto Rico. 🇵🇷✨



Congratulations, Mama! What a moment! 🥹👑… pic.twitter.com/9PDDOZva5K August 28, 2026

Εκτός όμως από τον τίτλο, η φετινή νικήτρια εξασφαλίζει και ένα εντυπωσιακό πακέτο δώρων αξίας άνω των 685.000 δολαρίων. Ειδικότερα, θα λάβει ετήσιο μισθό 150.000 δολαρίων, ένα καινούργιο Range Rover, καθώς και δωρεάν διαμονή για έναν χρόνο σε πολυτελές διαμέρισμα στο Μαϊάμι.

Miss Virginia just won the 2026 MISS USA pageant and she's making history for multiple reasons!https://t.co/VtA5bNDvpy — JustJared.com (@JustJared) August 28, 2026

Παράλληλα, θα έχει στη διάθεσή της μια εντυπωσιακή συλλογή ρούχων αξίας 30.000 δολαρίων για τη συμμετοχή της στο Miss Universe, μαζί με μια σειρά από άλλα αποκλειστικά προνόμια.

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