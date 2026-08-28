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28.08.2026 12:52

Αυτή είναι η νέα «Miss USA» – Η πρώτη μητέρα και η μοναδική νικήτρια άνω των 30 στην ιστορία του θεσμού (videos/photos)

28.08.2026 12:52
JustusKelley

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Ο διαγωνισμός ομορφιάς «Miss USA» έχει μια νικήτρια για το 2026 που έγραψε ιστορία…

Η 75η επετειακή διοργάνωση των αμερικανικών καλλιστείων πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Adrienne Arsht στο Μαϊάμι, με τη συμμετοχή 50 διαγωνιζομένων.

Φέτος, ο διαγωνισμός ομορφιάς είχε ως θέμα «75 Χρόνια Είδωλα», τιμώντας τη μακρά ιστορία του θεσμού, σύμφωνα με το People.

Μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η 31χρονη Τζάστις Κέλι (Justus Kelley), η οποία χάρισε στη Βιρτζίνια τον πρώτο της τίτλο μετά το 1970. Η Κέλι παρέλαβε το στέμμα από την περσινή κάτοχο, την 24χρονη Όντρεϊ Έκερτ (Audrey Eckert) από τη Νεμπράσκα.

Η νέα Miss USA είναι ανάδοχη μητέρα δύο παιδιών, ιδρύτρια μη κερδοσκοπικού οργανισμού και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Με τη νίκη της γράφει ιστορία, καθώς πρόκειται για την πρώτη έγγαμη γυναίκα και μητέρα που παίρνει το στέμμα, αλλά και την μοναδική νικήτρια άνω των 30 ετών στην ιστορία του θεσμού.

Εκτός όμως από τον τίτλο, η φετινή νικήτρια εξασφαλίζει και ένα εντυπωσιακό πακέτο δώρων αξίας άνω των 685.000 δολαρίων. Ειδικότερα, θα λάβει ετήσιο μισθό 150.000 δολαρίων, ένα καινούργιο Range Rover, καθώς και δωρεάν διαμονή για έναν χρόνο σε πολυτελές διαμέρισμα στο Μαϊάμι.

Παράλληλα, θα έχει στη διάθεσή της μια εντυπωσιακή συλλογή ρούχων αξίας 30.000 δολαρίων για τη συμμετοχή της στο Miss Universe, μαζί με μια σειρά από άλλα αποκλειστικά προνόμια.

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