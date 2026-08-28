Εξαφάνιση Ισπανού επιχειρηματία στο Ιόνιο – Οι ιταλικές Αρχές διέκοψαν τις έρευνες

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Τέλος στις έρευνες για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται μετά την πτώση του από το σκάφος του στο Ιόνιο Πέλαγος, μεταξύ των ακτών της Σικελίας και της Ελλάδας, έβαλαν οι ιταλικές Αρχές.

Σύμφωνα με όσα εξήγησε ο γιος του, Σέρχιο, μιλώντας σε ισπανικά μέσα, η ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης ενημέρωσε την οικογένεια ότι οι ιταλικές αρμόδιες υπηρεσίες αποφάσισαν να διακόψουν οριστικά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αφού τις είχαν παρατείνει για μερικές ημέρες. Η οικογένεια εκτιμά ότι οι ιταλικές επιχειρήσεις παρατάθηκαν έπειτα από τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση.

Ο Σέρχιο υπενθύμισε ακόμη ότι η θεία του, Νούρια, αδελφή του αγνοούμενου, είχε μεταβεί στις Συρακούσες της Σικελίας, όπου την περασμένη Τρίτη οι ιταλικές αρχές την είχαν διαβεβαιώσει ότι το πρωτόκολλο έρευνας παρέμενε ενεργό και ότι η περιοχή θα ελεγχόταν έως και πέντε φορές την ημέρα. Η ίδια βρισκόταν επίσης σε στενή επικοινωνία με το ισπανικό προξενείο στη Ρώμη και ήταν η πρώτη που ενημερώθηκε για τη διακοπή της επιχείρησης.

«Η μόνη λύση που μας απομένει είναι να προσπαθήσουμε να πείσουμε τις ισπανικές αρχές να μας βοηθήσουν πραγματικά, ώστε οι έρευνες να συνεχιστούν για μερικές ακόμη ημέρες», δήλωσε ο γιος του επιχειρηματία, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του επειδή, όπως είπε, η κυβέρνηση της Ισπανίας «δεν έκανε περισσότερα».

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι θα έπρεπε να έχει υπάρξει μεγαλύτερη θεσμική και ψυχολογική στήριξη προς τη μητέρα του, η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική Ακτοφυλακή εντόπισε το ιστιοφόρο περίπου 18 ναυτικά μίλια από την Πύλο.

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