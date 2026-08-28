Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: «Την ζήλευε παθολογικά, την απειλούσε, προσπαθούσε να την απομονώσει» – Τι αποκαλύπτει συγγενής του θύματος

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Νέες πληροφορίες έρχονται το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον εφιάλτη που βίωνε η 44χρονη Εσμά, η οποία δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της στη Ροδόπη.

Ξαδέλφη του θύματος μίλησε στο ΕΡΤnews και αποκάλυψε ότι η 44χρονη είχε μιλήσει στους κοντινούς της ανθρώπους για την κακοποιητική συμπεριφορά του 53χρονου.

Μάλιστα, φέρεται να τους είχε δείξει και φωτογραφίες με τα τραύματα που της είχε προκαλέσει.

«Ξέραμε ότι την κακοποιούσε. Της είχαμε προτείνει πολλές φορές να έρθει να μείνει μαζί μας. Μας είχε δείξει συχνά φωτογραφίες από τους τραυματισμούς που της προκαλούσε», αναφέρει χαρακτηριστικά η ξαδέλφη της 44χρονης.

«Μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο»

Σύμφωνα πάντα με την ξαδέλφη της 44χρονη Εσμά, ο 53χρονος την απειλούσε διαρκώς και προσπαθούσε να την απομονώσει από συγγενείς και φίλους.

«Εκείνος την απειλούσε και δεν την άφηνε να μας μιλήσει. Μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο», ισχυρίζεται μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη είχε εκμυστηρευτεί στους ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά.

Μάλιστα, στο παρελθόν είχε φτάσει στο σημείο να ζητήσει ακόμη και τη νοσηλεία του, καθώς η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά της.

Υπενθυμίζεται ότι η 44χρονη εργαζόταν σεζόν στη Θάσο και είχε επιστρέψει στη Ροδόπη για τα γενέθλια της κόρης της. Εκεί, μέσα στο σπίτι, εκτυλίχθηκε η τραγωδία, μπροστά στον 19χρονο γιο της και της 16χρονης κοπέλας.

Το κορίτσι ήταν εκείνο που κάλεσε τις Αρχές για το έγκλημα, που τελικά ομολόγησε ο 53χρονος, ενώ το αγόρι μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο, σε μια προσπάθεια που έκανε για να την κρατήσει στη ζωή.

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