Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 12χρονος που δέχτηκε επίθεση από σκυλί – Συνελήφθη η ιδιοκτήτριά του

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Ακόμα μία επίθεση από σκυλί δέχτηκε ανήλικος, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν είχε βγει για βόλτα το βράδυ της Πέμπτης.
Το αγόρι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για την παροχή ιατρικής φροντίδας, εξαιτίας των τραυμάτων που είχε υποστεί από το σκυλί.
Σύμφωνα με το flashnews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε όταν μία 28χρονη είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του αδελφού της στο Ηράκλειο.
Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το δεσποζόμενο ζώο ξέφυγε από τον έλεγχό της και επιτέθηκε στον ανήλικο.
Μετά το συμβάν, η 28χρονη συνελήφθη, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα τόσο στην ίδια όσο και στον ιδιοκτήτη του σκύλου.
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