search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 12:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2026 11:19

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 12χρονος που δέχτηκε επίθεση από σκυλί – Συνελήφθη η ιδιοκτήτριά του

28.08.2026 11:19
pagni new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ακόμα μία επίθεση από σκυλί δέχτηκε ανήλικος, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν είχε βγει για βόλτα το βράδυ της Πέμπτης.

Το αγόρι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για την παροχή ιατρικής φροντίδας, εξαιτίας των τραυμάτων που είχε υποστεί από το σκυλί.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε όταν μία 28χρονη είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του αδελφού της στο Ηράκλειο.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το δεσποζόμενο ζώο ξέφυγε από τον έλεγχό της και επιτέθηκε στον ανήλικο.

Μετά το συμβάν, η 28χρονη συνελήφθη, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα τόσο στην ίδια όσο και στον ιδιοκτήτη του σκύλου.

Διαβάστε επίσης

Πήλιο: Επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας – Κάλεσε το 112 όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία στη διάρκεια πεζοπορίας

Πύργος: 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο πηγάδι του σπιτιού του

Θεσσαλονίκη: Έσπασε ρεκόρ… παραβιάσεων του Κ.Ο.Κ. – Συνελήφθη για 18 παραβάσεις, «έφαγε» πρόστιμο 18.590 ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
allwyn_mclaren_adv
ADVERTORIAL

Το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” φέρνει την απόλυτη motorsport εμπειρία στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ

KIDIA_KOKOTA_KENTRIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον τραγουδιστή, συντετριμμένη η σύζυγός του

TSIPRAS_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα (Live)

busy_philipps
LIFESTYLE

Busy Philipps: Ο σπάνιος όγκος στον εγκέφαλο και η διαίσθηση που της έσωσε τη ζωή – «Τι είμαι τελικά; Το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο;» (video)

mitsotakis-tyria-ergostasio
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γευσιγνωσία… τυριών από τον Κ. Μητσοτάκη στη Φλώρινα – Επισκέψεις σε επιχειρήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
hyerselini-4
ΕΛΛΑΔΑ

Έκλειψη Σελήνης: Τι ώρα θα «χαθεί» το φεγγάρι στην Ελλάδα αύριο

01-manolo_miltos_1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα... ήπιαν Καραλής και Τεντόγλου μετά τα μετάλλια (Photo)

patriot_0603_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέση Ανατολή: Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drones των Χούθι τη νύχτα - 6 εκατ. ευρώ χρωστάει το Ριάντ για τη χρήση τους

windmill-new-123
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χωροταξικό για ΑΠΕ: Η Νάξος «επικήρυξε» τον Παπασταύρου - Προσφεύγει στο ΣτΕ για τα αιολικά πάρκα

miltos tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρώτος ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης, «πέταξε» στα 8.45μ. (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 12:04
KIDIA_KOKOTA_KENTRIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον τραγουδιστή, συντετριμμένη η σύζυγός του

TSIPRAS_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Δείτε ζωντανά τη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα (Live)

busy_philipps
LIFESTYLE

Busy Philipps: Ο σπάνιος όγκος στον εγκέφαλο και η διαίσθηση που της έσωσε τη ζωή – «Τι είμαι τελικά; Το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο;» (video)

1 / 3