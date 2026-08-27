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27.08.2026 10:01

Χωροταξικό για ΑΠΕ: Η Νάξος «επικήρυξε» τον Παπασταύρου – Προσφεύγει στο ΣτΕ για τα αιολικά πάρκα

27.08.2026 10:01
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  • Το δημοτικό συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αποφάσισε ομόφωνα να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του νέου χωροταξικού σχεδίου για τις ΑΠΕ.
  • Ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός ζητά την απόσυρση των αδειοδοτημένων και μελλοντικών έργων αιολικών πάρκων, επικαλούμενος ασαφή κριτήρια και κινδύνους για το φυσικό κάλλος.
  • Η τοπική αντιπολίτευση προτείνει τη ρητή εξαίρεση της Νάξου από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000.
  • Ο δήμος προγραμματίζει ενημερωτική ημερίδα για τα τέλη Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αναλύσει τις επιπτώσεις των νέων ρυθμίσεων στους δημότες και τους τοπικούς φορείς.
  • Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιτρέπει την ανάπτυξη αιολικών σταθμών σε δώδεκα μεγάλα νησιά, θέτοντας ως ανώτατο όριο κάλυψης το 4% της έκτασης ανά ενότητα.

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Με… πολεμικές ιαχές υποδέχθηκε η Τοπική Αυτοδιοίκηση το αμφιλεγόμενο χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ, που παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Πριν αλέκτωρ φωνείσαι, με ομόφωνη απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση του νέου πλαισίου. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Δημήτρη Λιανό, η προσφυγή στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στα κριτήρια με τα οποία το υπουργείο επιτρέπει την ανάπτυξη αιολικών πάρκων σε νησιά με έκταση από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα και άνω. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις μεταβατικές διατάξεις του νέου πλαισίου. Ο δήμαρχος ζήτησε την πλήρη απόσυρση όχι μόνο των μελλοντικών έργων, αλλά και εκείνων που έχουν ήδη λάβει αδειοδότηση, τόσο στη χερσαία όσο και στην παράκτια ζώνη της Νάξου.

Ο δήμαρχος έκανε λόγο για αγώνα που θα έχει ισχυρό νομικό και επιστημονικό σκέλος, με την επιλογή εξειδικευμένου γραφείου που θα αναλάβει την προετοιμασία αίτησης ακύρωσης. Εκτίμησε ότι στην ΚΥΑ υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία πρέπει να εξεταστούν διεξοδικά, κάνοντας ειδική αναφορά σε προβλέψεις που σχετίζονται με το φυσικό κάλλος και σε διατυπώσεις που χαρακτήρισε ασαφείς. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Λεονάρδος Χατζηανδρέου ζήτησε να τεθεί ως συγκεκριμένη πολιτική διεκδίκηση η ρητή εξαίρεση της Νάξου από την εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων. Στάθηκε, επίσης, και στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 της Νάξου, λέγοντας ότι η ύπαρξη των συγκεκριμένων προστατευόμενων περιοχών πρέπει να εξεταστεί σε βάθος από τη νομική και επιστημονική ομάδα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου επισημάνθηκε πως στα τέλη Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η διοργάνωση μεγάλης ενημερωτικής ημερίδας, με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, ώστε να αναλυθούν αναλυτικά οι επιπτώσεις των νέων ρυθμίσεων στους δημότες και τους τοπικούς φορείς. Η Νάξος είναι ένα από τα 12 μεγάλα νησιά της χώρας στα οποία μπορούν να εγκατασταθούν νέες ανεμογεννήτριες. Τα υπόλοιπα είναι η Άνδρος, η Κάρπαθος, η Κεφαλλονιά, η Λέσβος, η Λευκάδα, η Λήμνος, η Ρόδος, η Σάμος, η Χίος, η Κρήτη και η Εύβοια. Στα συγκεκριμένα νησιά, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφήνει ανοιχτό πεδίο ανάπτυξης νέων έργων, θέτοντας ως μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδάφους (φέρουσα ικανότητα) από αιολικούς σταθμούς το 4% της έκτασης ανά δημοτική ενότητα.

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