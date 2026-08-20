Νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ: Όλος ο κατάλογος με τις 466 περιοχές που επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών

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Στο νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ εκτός από τις οριζόντιες απαγορεύσεις προσδιορίζονται και οι «Περιοχές Καταλληλότητας» όπου μπορούν να εγκατασταθούν αιολικά πάρκα, με βάση επιστημονικά και αντικειμενικά κριτήρια όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ.

Οι «Περιοχές Καταλληλότητας» εκτείνονται σε 466 Δημοτικές Ενότητες και αναφέρονται ονομαστικά στο Παράρτημα 1 της ΚΥΑ με την οποία τέθηκε σε ισχύ το νέο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ.

Οι 466 Δημοτικές Ενότητες βρίσκονται σε 12 Περιφέρειες της χώρας με εξαίρεση την Αττική όπου το νέο Χωροταξικό προβλέπει οριζόντια απαγόρευση και επιτρέπει μόνο την αντικατάσταση ανεμογεννητριών σε αιολικά πάρκα που λειτουργούν.

Ανά Περιφέρεια ο αριθμός των Δημοτικών Ενοτήτων που επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων, είναι ο εξής:

Πελοπόννησος: 75

Στερεά Ελλάδα: 70

Κεντρική Μακεδονία: 64

Κρήτη: 57

Θεσσαλία: 49

Ήπειρος: 33

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 31

Βόρειο Αιγαίο: 26

Δυτική Ελλάδα: 23

Δυτική Μακεδονία: 21

Νότιο Αιγαίο: 10

Ιόνια Νησιά: 7

Η επιλογή έγινε, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, σε περιοχές με επαρκές αιολικό δυναμικό, όπως αυτό αποτυπώνεται στον επίσημο αιολικό χάρτη της ΡΑΑΕΥ ή αποδεικνύεται με πιστοποιημένες μετρήσεις που θα υποβάλλονται στη ΡΑΑΕΥ, και πάντα υπό αυστηρές προϋποθέσεις προστασίας του περιβάλλοντος και του τοπίου.

Όμως και γι’ αυτές τις περιοχές η χωροθέτηση αιολικών πάρκων επιτρέπεται μόνο και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ισχύει κάποιος από τους περιορισμούς που θέτει το Χωροταξικό για τις ΑΠΕ όπως:

1] Υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων,

2] Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ),

3] Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους,

4] Υγρότοποι Ραμσάρ κτλ.

Ακολουθεί ο ονομαστικός κατάλογος με τις 466 Δημοτικές Ενότητες που επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σύμφωνα με το νέο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ.

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