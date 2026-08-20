Ρέθυμνο: Σταμάτησε στον ΒΟΑΚ για να σώσει εξαντλημένο όρνιο (Video)

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Ένα όρνιο που βρισκόταν ακινητοποιημένο στη μέση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης διασώθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση πολίτη, άλλων οδηγών και της Δασικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου.

Συγκεκιμένα, ο Θανάσης Γούναρης, ο οποίος, ενώ κινούνταν στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Ρεθύμνου, εντόπισε ένα εξαντλημένο όρνιο στη μέση του δρόμου, την ώρα που δεκάδες αυτοκίνητα περνούσαν από το σημείο.

Ο ίδιος σταμάτησε αμέσως και, μαζί με άλλους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί, διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία και απομάκρυναν με προσοχή το αρπακτικό από το οδόστρωμα, ώστε να μην παρασυρθεί από διερχόμενο όχημα.

Άμεση επικοινωνία με ΑΝΙΜΑ και Δασική Υπηρεσία

Ο κ. Γούναρης έδωσε στο όρνιο λίγο νερό και τροφή, προκειμένου να παραμείνει σε ασφαλές σημείο, και επικοινώνησε με την ΑΝΙΜΑ στην Αθήνα.

Κατόπιν της καθοδήγησής της, κάλεσε τη Δασική Υπηρεσία Ρεθύμνου, η οποία κινητοποιήθηκε άμεσα και παρέλαβε με ασφάλεια το πουλί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, το όρνιο φαινόταν εξαντλημένο και πιθανότατα χρειαζόταν ενυδάτωση και ηλεκτρολύτες. Θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα και, όταν η κατάστασή του το επιτρέψει, θα απελευθερωθεί ξανά στη φύση.

«Σταματήσαμε για να σώσουμε μια ζωή»

Σε ανάρτησή του, ο Θανάσης Γούναρης περιέγραψε το περιστατικό και ευχαρίστησε όσους σταμάτησαν για να βοηθήσουν, καθώς και τη Δασική Υπηρεσία Ρεθύμνου για την άμεση ανταπόκρισή της.

Όπως σημείωσε, δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την εξάντληση του όρνιου. Μεταξύ των πιθανών αιτιών ανέφερε τη ζέστη, την έλλειψη νερού ή τροφής, τον αποπροσανατολισμό ή ακόμη και τις πρόσφατες φωτιές στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι την ακριβή αιτία μπορούν να διαπιστώσουν μόνο οι ειδικοί.

«Για αρκετή ώρα άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε ο ένας τον άλλον μείναμε στο ίδιο σημείο για έναν και μόνο λόγο: να μη χαθεί μια ζωή», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ανέφερε: «Για να σωθεί μια ζωή δεν χρειάζεται πάντα να κάνεις κάτι σπουδαίο. Χρειάζεται, μερικές φορές, απλώς να μην την προσπεράσεις».

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