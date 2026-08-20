search
ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 15:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2026 14:39

Ρέθυμνο: Σταμάτησε στον ΒΟΑΚ για να σώσει εξαντλημένο όρνιο (Video)

20.08.2026 14:39
gypas-1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα όρνιο που βρισκόταν ακινητοποιημένο στη μέση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης διασώθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση πολίτη, άλλων οδηγών και της Δασικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου.

Συγκεκιμένα, ο Θανάσης Γούναρης, ο οποίος, ενώ κινούνταν στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Ρεθύμνου, εντόπισε ένα εξαντλημένο όρνιο στη μέση του δρόμου, την ώρα που δεκάδες αυτοκίνητα περνούσαν από το σημείο.

Ο ίδιος σταμάτησε αμέσως και, μαζί με άλλους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί, διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία και απομάκρυναν με προσοχή το αρπακτικό από το οδόστρωμα, ώστε να μην παρασυρθεί από διερχόμενο όχημα.

Άμεση επικοινωνία με ΑΝΙΜΑ και Δασική Υπηρεσία

Ο κ. Γούναρης έδωσε στο όρνιο λίγο νερό και τροφή, προκειμένου να παραμείνει σε ασφαλές σημείο, και επικοινώνησε με την ΑΝΙΜΑ στην Αθήνα.

Κατόπιν της καθοδήγησής της, κάλεσε τη Δασική Υπηρεσία Ρεθύμνου, η οποία κινητοποιήθηκε άμεσα και παρέλαβε με ασφάλεια το πουλί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, το όρνιο φαινόταν εξαντλημένο και πιθανότατα χρειαζόταν ενυδάτωση και ηλεκτρολύτες. Θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα και, όταν η κατάστασή του το επιτρέψει, θα απελευθερωθεί ξανά στη φύση.

«Σταματήσαμε για να σώσουμε μια ζωή»

Σε ανάρτησή του, ο Θανάσης Γούναρης περιέγραψε το περιστατικό και ευχαρίστησε όσους σταμάτησαν για να βοηθήσουν, καθώς και τη Δασική Υπηρεσία Ρεθύμνου για την άμεση ανταπόκρισή της.

Όπως σημείωσε, δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την εξάντληση του όρνιου. Μεταξύ των πιθανών αιτιών ανέφερε τη ζέστη, την έλλειψη νερού ή τροφής, τον αποπροσανατολισμό ή ακόμη και τις πρόσφατες φωτιές στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι την ακριβή αιτία μπορούν να διαπιστώσουν μόνο οι ειδικοί.

«Για αρκετή ώρα άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε ο ένας τον άλλον μείναμε στο ίδιο σημείο για έναν και μόνο λόγο: να μη χαθεί μια ζωή», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ανέφερε: «Για να σωθεί μια ζωή δεν χρειάζεται πάντα να κάνεις κάτι σπουδαίο. Χρειάζεται, μερικές φορές, απλώς να μην την προσπεράσεις».

Διαβάστε επίσης:

Λάρισα: 72χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε αρδευτικό κανάλι – Αγνοούνταν από τις 3 Αυγούστου

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Αθηναίων: Πότε ξεκινούν οι εγγραφές με voucher ΕΣΠΑ

Χαλκίδα: Φορτηγό πλοίο προσέκρουσε στην Παλιά Γέφυρα (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gary-lineker-documentary_2008_1920-1080_new
MEDIA

«Lineker»: Η ζωή του Γκάρι Λίνεκερ γίνεται ντοκιμαντέρ για το Amazon Prime Video

FOTIA_ELIKOPTERO
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Κρεμαστή Λακωνίας, στη μάχη και τα εναέρια

Πηγή: marine traffic
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο και το ανακατεύθυναν προς τη Σομαλία

gypas-1
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σταμάτησε στον ΒΟΑΚ για να σώσει εξαντλημένο όρνιο (Video)

pirosvestiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ψυχικό: «Στάχτη» δύο αυτοκίνητα και ζημιές στην πιλοτή μετά τη φωτιά σε πάρκινγκ πολυκατοικίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιους πετάει εκτός η ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

tentoglou-powell
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο μήκος αποθεώνει τον Τεντόγλου: «Βγαλμένος από άλλη εποχή, μπορεί να κάνει και 8,90μ.» (video)

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

trapeza_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 15:26
gary-lineker-documentary_2008_1920-1080_new
MEDIA

«Lineker»: Η ζωή του Γκάρι Λίνεκερ γίνεται ντοκιμαντέρ για το Amazon Prime Video

FOTIA_ELIKOPTERO
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Κρεμαστή Λακωνίας, στη μάχη και τα εναέρια

Πηγή: marine traffic
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο και το ανακατεύθυναν προς τη Σομαλία

1 / 3