Λάρισα: 72χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε αρδευτικό κανάλι – Αγνοούνταν από τις 3 Αυγούστου

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Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση μιας 72χρονης γυναίκας στη Λάρισα, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από το μεσημέρι της 3ης Αυγούστου.

Η γυναίκα, για την οποία είχε εκδοθεί και Silver Alert, εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου χωρίς τις αισθήσεις της, σε αρδευτικό κανάλι κοντά στην κατοικία της.

Το πτώμα της 72χρονης εντόπισε συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο ενημέρωσε τις Αρχές. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Φως στις συνθήκες του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα βοηθήσει να προσδιοριστούν ο ακριβής χρόνος και τα αίτια του θανάτου της.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία των Αρχών, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.

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