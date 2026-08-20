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20.08.2026 13:00

Χαλκίδα: Φορτηγό πλοίο προσέκρουσε στην Παλιά Γέφυρα (videos)

20.08.2026 13:00
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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (19/8) στη Χαλκίδα, όταν πλοίο που επιχειρούσε να περάσει από την Παλιά Γέφυρα ήρθε σε επαφή με τμήμα της κατασκευής.

Πρόκειται για φορτηγό πλοίο cargo, το οποίο κατά τη διέλευσή του από το σημείο δεν κινήθηκε στην απαιτούμενη ευθυγράμμιση, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στη γέφυρα.

Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Ωστόσο, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν προκύπτουν σοβαρές ζημιές ούτε στην Παλιά Γέφυρα ούτε στο πλοίο. Μετά την επαφή, το πλοίο συνέχισε κανονικά την πορεία του.

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Συνεργείο του Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας (ΟΛΝΕ) πρόκειται να πραγματοποιήσει λεπτομερή έλεγχο στη συρταρωτή γέφυρα, ώστε να διαπιστωθεί εάν η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιές οι οποίες δεν είναι ορατές με την πρώτη ματιά.

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Ο έλεγχος αναμένεται να αποσαφηνίσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κατασκευή και να δείξει εάν χρειάζεται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης ή να ληφθούν επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια της διέλευσης.

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