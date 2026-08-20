Φωτιά σε δασική έκταση στη Θεσπρωτία – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (20/8) περίπου στις 05:00 π.μ. σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας, σημαίνοντας συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2026

Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο ορεινού όγκου, κοντά σε κορυφογραμμή, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της στον ορεινό όγκο της περιοχής.

Διαβάστε επίσης:

Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους δεν παίρνουν αναβολή

Ρέθυμνο: Νέο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη – Νεκρός 21χρονος οδηγός μηχανής σε σύγκρουση με ταξί

Μύκονος: 18χρονη κατήγγειλε 23χρονο για σεξουαλική επίθεση σε beach bar