Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ θέλουν ως τα τέλη Οκτωβρίου απευθείας συζητήσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

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Ο Bολόντιμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ έως το τέλος Οκτωβρίου, σε τεχνικό επίπεδο.

Όπως αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τη σχετική δήλωση, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Φρίντριχ Μερτς στο Κίεβο.

«Χθες, μίλησα με τη διαπραγματευτική ομάδα, την αμερικανική ομάδα. Η αμερικανική πλευρά βρίσκεται σήμερα σε επαφή με την Ουκρανία και τη Ρωσία και προτείνει να πραγματοποιηθεί, με κάποιον τρόπο, έως το τέλος Οκτωβρίου μία συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο, σε τριμερή μορφή», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Θετικά το βλέπει το Κίεβο

Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ήδη από την προηγούμενη ημέρα είχε επιβεβαιώσει την ετοιμότητα της ουκρανικής πλευράς να στηρίξει μια τέτοια πρόταση και να συμμετάσχει στις συνομιλίες έως το τέλος Οκτωβρίου.

«Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει κάποια νέα πληροφορία. Είμαστε ανοιχτοί στα Εμιράτα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα προτείνει η αμερικανική πλευρά», ανέφερε.

«Γνωρίζω ότι θα το προτείνουν και στη ρωσική πλευρά ή ότι το έχουν ήδη προτείνει. Δεν γνωρίζω ακριβώς τη σειρά των ενεργειών και θα περιμένουμε την απάντηση. Εμείς ανταποκρινόμαστε θετικά στις διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε.

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