Παραλήρημα Τραμπ στο Οχάιο κατά των Δημοκρατικών ενόψει ενδιάμεσων εκλογών: «Απλώς βγείτε και ψηφίστε»

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Σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο πολιτικό κλίμα, η μάχη για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ εισέρχεται στην τελική της ευθεία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Οχάιο, χρησιμοποίησε σκληρή και επιθετική γλώσσα κατά των πολιτικών του αντιπάλων, την ώρα που το Δημοκρατικό Κόμμα οργανώνει μια ευρεία, πρωτοφανή εκστρατεία για την αποτροπή πιθανών κυβερνητικών παρεμβάσεων στην εκλογική διαδικασία.

Σε προεκλογική συγκέντρωση στη Βαντάλια του Οχάιο, ο Τραμπ συνδύασε τις υποσχέσεις για οικονομική ενίσχυση με έντονες λεκτικές επιθέσεις κατά των Δημοκρατικών, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα επιδείξει λιγότερη διάθεση συνεργασίας με την πολιτεία εάν επικρατήσουν οι υποψήφιοι του Δημοκρατικού Κόμματος.

«Απλώς βγείτε και ψηφίστε», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στο πλήθος, στήριζοντας Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους, μεταξύ των οποίων ο υποψήφιος για τη Γερουσία, Τζον Χιούστεντ και ο υποψήφιος κυβερνήτης Βιβέκ Ραμασουάμι.

«Αν το κάνετε αυτό, θα νικήσουμε, θα νικήσουμε με μεγάλη διαφορά και θα τους τη βάλουμε… εκεί που ξέρουν» (we’re going to shove it up their @ss).

Η ομιλία αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές αντιμετωπίζουν σοβαρές εκλογικές δυσκολίες, σημειώνει το Reuters, καθώς η δημοτικότητα του Τραμπ καταγράφει πτώση λόγω των αυξήσεων στις τιμές της βενζίνης και άλλων βασικών αγαθών, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Τόσο ο Χιούστεντ όσο και ο Ραμασουάμι δίνουν αμφίρροπες μάχες απέναντι στους Δημοκρατικούς αντιπάλους τους: τον πρώην γερουσιαστή Σέροντ Μπράουν και την Έιμι Άκτον αντίστοιχα.

Κομβικό πεδίο μάχης το Οχάιο

Παρά τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν κέρδη για τους Δημοκρατικούς —οι οποίοι διεκδικούν τον έλεγχο του οριακά διαιρεμένου Κογκρέσου— ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος.

«Πιστεύω ότι θα έχουμε μια μεγάλη έκπληξη, γιατί δεν ξέρουν τι συμβαίνει», ανέφερε.

Η κούρσα για τη Γερουσία στο Οχάιο περιλαμβάνεται στις οκτώ πιο αμφίρροπες της χώρας. Η πολιτεία έχει μετατραπεί σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης για θέματα όπως η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων και ζητήματα «πολιτισμικού πολέμου», όπως οι χειρουργικές επεμβάσεις φυλομετάβασης σε ανηλίκους.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιτέθηκε επανειλημμένα στους Δημοκρατικούς, αποκαλώντας τους σε κάποιο σημείο «χαζούς πουτ@ν@ς γιους».

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η διατήρηση του ελέγχου από τους Ρεπουμπλικανούς θα εξασφαλίσει στους αξιωματούχους του Οχάιο άμεση πρόσβαση στην κυβέρνησή του.

Αναφερόμενος στις συχνές εκκλήσεις των Ρεπουμπλικανών για ομοσπονδιακά κονδύλια, ξεκαθάρισε ότι δεν θα δείξει την ίδια προθυμία αν εκλεγούν Δημοκρατικοί.

Ειδικά για την υποψήφια κυβερνήτη Έιμι Άκτον, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Εγώ δεν πρόκειται να τη βοηθήσω».

Από την πλευρά του, ο Τζον Χιούστεντ επιτέθηκε στον Σέροντ Μπράουν, χαρακτηρίζοντάς τον πολιτικό με πεντηκονταετή θητεία χωρίς ουσιαστικό έργο. «Βρίσκεται στην εξουσία 50 χρόνια — μπορείτε να αναφέρετε ένα μόνο πράγμα που έχει κάνει για εσάς;».

Απαντώντας, η εκπρόσωπος της εκστρατείας του Μπράουν, Λόρεν Τσου, δήλωσε σε email προς το Reuters: «Ο Τζον Χιούστεντ βάζει τις πολυεθνικές και τους δισεκατομμυριούχους πάνω από όλα κάθε φορά, και όλοι εμείς πληρώνουμε το τίμημα», ενώ τον κατηγόρησε ότι στηρίζει την πολιτική Τραμπ στο Ιράν και ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις για τα data centers.

Οικονομική πίεση στο Οχάιο

Αν και ο Τραμπ επικράτησε στο Οχάιο με ποσοστό άνω του 55% στις προεδρικές εκλογές του 2024, οι οικονομικές συνθήκες έχουν επιβαρύνει την εικόνα του.

Σύμφωνα με την AAA, η μέση τιμή της βενζίνης στην πολιτεία αυξήθηκε κατά 35% τον τελευταίο χρόνο, φτάνοντας τα 4,16 δολάρια ανά γαλόνι.

Επιπλέον, βάσει στοιχείων του CBC, η εμπορική πολιτική Τραμπ απέναντι στον Καναδά προκάλεσε αντίμετρα και δασμούς που επηρεάζουν εξαγωγές του Οχάιο ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Πολεμικό συμβούλιο» των Δημοκρατικών για την προστασία των εκλογών

Την ίδια ώρα, η ηγεσία των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, σε συνεργασία με νομικούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, έχει θέσει σε εφαρμογή έναν σχεδιασμό εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση πιθανών κυβερνητικών παρεμβάσεων στην εκλογική διαδικασία.

Σε κεκλεισμένων των θυρών συναντήσεις, ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, συγκάλεσε γερουσιαστές και νομικούς εμπειρογνώμονες για την προσομοίωση ακραίων σεναρίων.

Μεταξύ αυτών εξετάστηκαν:

Η πιθανή ανάπτυξη πρακτόρων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ή της Εθνοφρουράς στα εκλογικά τμήματα.

του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ή της Εθνοφρουράς στα εκλογικά τμήματα. Η κατάσχεση καλπών από ομοσπονδιακές αρχές με πρόσχημα την κυβερνοεπίθεση από ξένη δύναμη.

από ομοσπονδιακές αρχές με πρόσχημα την κυβερνοεπίθεση από ξένη δύναμη. Η διασπορά παραποιημένων βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI deepfakes) περί εκλογικής απάτης, με στόχο τη διαγραφή εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

«Αυτές οι συνεδρίες δεν μας βοήθησαν απλώς να βρούμε τρόπους να ματαιώσουμε ορισμένες από τις εξοργιστικές απειλές του Τραμπ. Ήταν καθοριστικές για να φανταστούμε τις πολλές τροπές και ελιγμούς που θα μπορούσαν να επιστρατεύσουν ο Τραμπ και οι συνεργάτες του, καθώς και τα κενά που ενδεχομένως υπάρχουν στην προετοιμασία μας. Αισθάνομαι πιο σίγουρος —και το ίδιο θα έπρεπε να αισθάνεται και ο αμερικανικός λαός— ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι οδεύοντας προς τις εκλογές χάρη στις προσπάθειές μας», ανέφερε ο Σούμερ σε δήλωσή του στο CNN.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζο Μορέλι, επικεφαλής της προσπάθειας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχει χαρτογραφήσει πάνω από 150 πιθανές απειλές.

«Εργαζόμαστε καθημερινά για να βεβαιωθούμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι», δήλωσε στο CNN.

«Πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη ότι το σύστημα λειτουργεί. Είναι ανθεκτικό. Κι όμως, θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή για να σταματήσουμε οτιδήποτε προσπαθήσουν να κάνουν».

Από την πλευρά της, η βουλευτής Πραμίλα Τζαγιαπάλ υπογράμμισε την ταχύτητα των νομικών αντανακλαστικών στο Δημοκρατικό Κόμμα.

«Απλώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προσφύγουμε αμέσως στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει χρόνος για σύνταξη υπομνημάτων εκείνη την ώρα. Έτσι, πιστεύω ότι πολλά από αυτά τα υπομνήματα συντάσσονται τουλάχιστον προκαταρκτικά από τώρα, ώστε να είμαστε έτοιμοι».

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Απαντώντας στις προετοιμασίες των Δημοκρατικών, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λόρεν Μπις, δήλωσε στο CNN: «Κάθε Αμερικανός θα έπρεπε να αναρωτιέται γιατί η ριζοσπαστική Αριστερά και οι Δημοκρατικοί αρνούνται να ψηφίσουν το νομοσχέδιο SAVE America Act, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα κοινής λογικής για την ακαιρεότητα των εκλογών, όπως η επίδειξη ταυτότητας ψηφοφόρου, τα οποία υποστηρίζονται σθεναρά από τη συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών. Αυτή η νομοθεσία θα διασφάλιζε ότι οι Αμερικανοί, και μόνο οι Αμερικανοί, αποφασίζουν για τις εκλογές μας».

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο αποστολής πρακτόρων της υπηρεσίας μεταναστευτικών ελέγχων (ICE) στα εκλογικά τμήματα, η τότε εκπρόσωπος Τύπου, Κάρολαϊν Λέβιτ, είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο: «Αυτό δεν είναι κάτι που έχω ακούσει ποτέ τον πρόεδρο να εξετάζει. Όχι».

Ωστόσο, ο ίδιος ο Τραμπ, σε ερώτηση για το αν θα χρησιμοποιούσε δυνάμεις της ICE ή της Εθνοφρουράς, δεν το απέκλεισε, δηλώνοντας ότι θα κάνει «ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε αδιάβλητες εκλογές».

Κινητοποίηση σε νομικό και επιχειρησιακό επίπεδο

Η κινητοποίηση των Δημοκρατικών περιλαμβάνει τη συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας στη Γερουσία υπό τον Σούμερ, καθώς και ένα διακομματικό πρόγραμμα αποστολής κοινοβουλευτικών παρατηρητών στα εκλογικά τμήματα, πρωτοβουλία του γερουσιαστή Άλεξ Παντίγια.

«Οι εκλογές μας είναι ασφαλείς. Προετοιμαζόμαστε για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 εδώ και μήνες», τόνισε ο Παντίγια.

«Και παρότι δεν αποκλείουμε τίποτα από τον Ντόναλντ Τραμπ, το Κογκρέσο, οι εκλογικοί αξιωματούχοι και οι δικηγόροι πολιτικών δικαιωμάτων βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν άμεσα κάθε πιθανή απειλή».

Η πρώην αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Βανίτα Γκούπτα, χαρακτήρισε το εγχείρημα ως «τη μεγαλύτερη κινητοποίηση δικηγόρων, διοργανωτών και επικοινωνιολόγων».

«Δεν μπορούμε να έχουμε έλλειψη φαντασίας, δεδομένου του τι συνέβη με το “Μεγάλο Ψέμα” το 2020. Ο Τραμπ αναζητά κατασκευασμένα προβλήματα με στόχο να αμφισβητήσει αποτελέσματα που δεν του αρέσουν».

Ήδη, η νομική εταιρεία Elias Law Group εκπροσωπεί το Δημοκρατικό Κόμμα σε 85 εκλογικές υποθέσεις σε 41 πολιτείες, ενώ η οργάνωση ACLU έχει διαθέσει 25 εκατομμύρια δολάρια για την εκπαίδευση 10.000 εθελοντών, εστιάζοντας σε επτά κρίσιμες πολιτείες και εξετάζοντας 25 πιθανά σενάρια αμφισβήτησης του αποτελέσματος.

Οι Δημοκρατικοί καταγράφουν ήδη κάποιες πρώτες δικαστικές νίκες, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε προτάσεις αλλαγής των κανόνων για την επιστολική ψήφο, ενώ ομοσπονδιακά δικαστήρια απέρριψαν 26 από τις 30 αγωγές που είχε υποβάλει η κυβέρνηση Τραμπ ζητώντας πρόσβαση σε εκλογικά αρχεία πολιτειών.

Όπως σημείωσε ανώτερος κοινοβουλευτικός σύμβουλος των Δημοκρατικών, η δημιουργία αυτού του μηχανισμού ήταν απαραίτητη.

«Δεν μπορούσες να περιμένεις μέχρι το 2028 για να εγγυηθείς την ακαιρεότητα της διαδικασίας».

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