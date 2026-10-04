«Εκκαθαριστική επιχείρηση» της ισπανικής αστυνομίας στη Θέουτα: 3.000 μετανάστες σε προσωρινή δομή

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Η ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε σήμερα εκκαθαριστική επιχείρηση σε έναν καταυλισμό μεταναστών σε μία ακτή της Θέουτα, όπου δεκάδες χιλιάδες είχαν περάσει τα σύνορα από το Μαρόκο, πριν από δύο μήνες, ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση.

Περισσότεροι από 72.000 μετανάστες είχαν περάσει τα σύνορα από το Μαρόκο στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν αργότερα πίσω, τουλάχιστον 10.000 παραμένουν στον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, εξαντλώντας τους πόρους της περιοχής και προκαλώντας εντάσεις.

Así transcurre el desalojo parcial de la playa del Trampolín, en Ceuta. Según fuentes policiales, durante la mañana se trasladará a unos 400 de los más de 3.500 que aún permanecen en el asentamiento. El destino es el CATE del Tarajal, donde muchos optan por regresar a Marruecos… pic.twitter.com/DTInNmnsUY — Rubén Pulido (@rubnpulido) October 4, 2026

Η αστυνομία μετακίνησε τους μετανάστες από την ακτή Τραμπολίν, όπου περίπου 3.000 άνθρωποι ζούσαν σε σκηνές και αυτοσχέδια καταλύματα για δύο μήνες, σε μία προσωρινή δομή, όπου θα γίνει η νόμιμη διαδικασία ή μπορούν να επιστρέψουν πίσω στο Μαρόκο, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

🟥 #ULTIMAHORA: Empieza el desalojo de la playa de El Trampolín de #Ceuta para ser llevados al CATE pic.twitter.com/E5VCYb4PGN — Alerta Zeta | Sucesos 🇪🇸 (@AlertaZeta) October 4, 2026

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