search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 18:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2026 16:54

«Εκκαθαριστική επιχείρηση» της ισπανικής αστυνομίας στη Θέουτα: 3.000 μετανάστες σε προσωρινή δομή

04.10.2026 16:54
ceuta-1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε σήμερα εκκαθαριστική επιχείρηση σε έναν καταυλισμό μεταναστών σε μία ακτή της Θέουτα, όπου δεκάδες χιλιάδες είχαν περάσει τα σύνορα από το Μαρόκο, πριν από δύο μήνες, ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση.

Περισσότεροι από 72.000 μετανάστες είχαν περάσει τα σύνορα από το Μαρόκο στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν αργότερα πίσω, τουλάχιστον 10.000 παραμένουν στον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, εξαντλώντας τους πόρους της περιοχής και προκαλώντας εντάσεις.

Η αστυνομία μετακίνησε τους μετανάστες από την ακτή Τραμπολίν, όπου περίπου 3.000 άνθρωποι ζούσαν σε σκηνές και αυτοσχέδια καταλύματα για δύο μήνες, σε μία προσωρινή δομή, όπου θα γίνει η νόμιμη διαδικασία ή μπορούν να επιστρέψουν πίσω στο Μαρόκο, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Διαβάστε επίσης:

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στη Βαρκελώνη: Άνδρας από την Ελλάδα επιτέθηκε στην 14χρονη κόρη του σε αγώνα τένις (Video)

Μερτς από Κίεβο: «Κύριε Πούτιν, τελειώστε αυτόν τον παράλογο πόλεμο» – Πλήγμα της Ρωσίας στη Βόρεια Γέφυρα κατά την επίσκεψή του στην Ουκρανία

Ισπανία: Δύο ακόμα νεκροί και ένας αγνοούμενος από φονικές βροχές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kievo gefyra (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου – «Νομίζουν πραγματικά ότι δεν θα αντιδράσουμε;», δήλωσε ο Ζελένσκι (Video)

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε ιστιοφόρο στη βόρεια Εύβοια – Πρόλαβαν και εγκατέλειψαν οι επιβαίνοντες

apostolakis_2911_1460-820_2_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Ανδρουλάκης υποδέχεται και ανακοινώνει τον Ευάγγελο Αποστολάκη

Geely-E2-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στην Ελλάδα το Geely E2: Το premium μικρό με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

TAXI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση 35χρονου σε 54χρονη οδηγό ταξί: Αυτή είναι η στιγμή που την δαγκώνει και της κόβει το αυτί (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

samaras_1702
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να το μπαζώσουν»: Νέο «χτύπημα» Σαμαρά (Video)

FDI Belharra
ΕΛΛΑΔΑ

«Ψήφος εμπιστοσύνης» από τρεις ευρωπαϊκές χώρες στις φρεγάτες FDI Belharra - Αντίστροφη μέτρηση για την «ΝΕΑΡΧΟΣ» F-602

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

pezoporia mitsotakis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πεζοπορία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Όλυμπο – Επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Αγίου Διονύσου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 18:13
kievo gefyra (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου – «Νομίζουν πραγματικά ότι δεν θα αντιδράσουμε;», δήλωσε ο Ζελένσκι (Video)

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε ιστιοφόρο στη βόρεια Εύβοια – Πρόλαβαν και εγκατέλειψαν οι επιβαίνοντες

apostolakis_2911_1460-820_2_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Ανδρουλάκης υποδέχεται και ανακοινώνει τον Ευάγγελο Αποστολάκη

1 / 3