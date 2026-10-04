Μερτς: «Αν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία, αργά ή γρήγορα η πολεμική της μηχανή θα στραφεί εναντίον μας»

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Στο Κίεβο έφτασε σήμερα ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, συνοδευόμενος από επικεφαλής γερμανικών εταιρειών της αμυντικής βιομηχανίας, σε μία κίνηση στήριξης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι εν μέσω των κλιμακούμενων επιθέσεων της Ρωσίας.

«Ταξίδεψα στο Κίεβο σήμερα διότι η Ουκρανία έχει ανάγκη όλη την υποστήριξή μας τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Μερτς, σημειώνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν πόλεις, κτίρια κατοικιών και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.

«Αν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία, αργά ή γρήγορα η πολεμική της μηχανή θα στραφεί εναντίον μας», υπογράμμισε. «Θα πω στον πρόεδρο Ζελένσκι σήμερα: ‘μπορείτε να εξακολουθήσετε να βασίζεστε στη βοήθειά μας», πρόσθεσε ο Μερτς.

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο dpa, o Γερμανός καγκελάριος πρόκειται να υποσχεθεί στην Ουκρανία την παροχή όπλων μεγάλου βεληνεκούς και drones αναχαίτισης.

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