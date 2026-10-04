Μερτς: «Αν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία, αργά ή γρήγορα η πολεμική της μηχανή θα στραφεί εναντίον μας»

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«Ταξίδεψα στο Κίεβο σήμερα διότι η Ουκρανία έχει ανάγκη όλη την υποστήριξή μας τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Μερτς, σημειώνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν πόλεις, κτίρια κατοικιών και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.
«Αν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία, αργά ή γρήγορα η πολεμική της μηχανή θα στραφεί εναντίον μας», υπογράμμισε. «Θα πω στον πρόεδρο Ζελένσκι σήμερα: ‘μπορείτε να εξακολουθήσετε να βασίζεστε στη βοήθειά μας», πρόσθεσε ο Μερτς.
Όπως επισημαίνει το πρακτορείο dpa, o Γερμανός καγκελάριος πρόκειται να υποσχεθεί στην Ουκρανία την παροχή όπλων μεγάλου βεληνεκούς και drones αναχαίτισης.
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