Τραμπ: Διόρισε τον διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών Τζέι Κλέιτον «τσάρο» της ΑΙ

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διόρισε τον διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (DNI) Τζέι Κλέιτον «τσάρο» της κυβέρνησης σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης (AI), ανέφερε χθες Σάββατο η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal επικαλούμενη συνέντευξη με τον ίδιο τον Κλέιτον.

Ο Κλέιτον, που διορίστηκε επικεφαλής Εθνικών Πληροφοριών τον Αύγουστο, θα ηγηθεί της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου που θα αναλάβει να παρουσιάσει σε διάστημα 120 ημερών τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ΑΙ, σύμφωνα με την εφημερίδα.

«Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύσταση μιας ομάδας», την οποία ονόμασε «Δύναμη Υπερνοημοσύνης» (Super Intelligence Force), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ηγετική δύναμη στην προηγμένη ΑΙ προστατεύοντας παράλληλα τα αμερικανικά συμφέροντα, δήλωσε ο Κλέιτον στην WSJ, ενώ πρόσθεσε ότι «ο κίνδυνος να μην είμαστε πρώτοι είναι μεγάλος».

Εξάλλου αποστολή της ομάδας εργασίας θα είναι να υποβάλει προτάσεις «για να απαντήσει στις απειλές για την κοινωνία μας που συνδέονται με την ΑΙ».

Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί «αποτρέποντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τη ρυθμιστική αιχμαλωσία από συμφέροντα, φαινόμενα που θα έβλαπταν την καινοτομία και τον ανταγωνισμό», προσθέτει η εφημερίδα.

Η «ρυθμιστική αιχμαλωσία» (regulatory capture) σημαίνει ότι επιτρέπεται σε ορισμένους παράγοντες της αγοράς να καθορίζουν οι ίδιοι τους ρυθμιστικούς κανόνες και να συμπράττουν με στόχο τη διατήρηση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στη WSJ ότι η ομάδα εργασίας θα αφήσει το μεγαλύτερο μέρος της διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στον ίδιο τον κλάδο, συνεργαζόμενη παράλληλα με τις εταιρείες του τομέα.

Η ασφάλεια της ΑΙ έχει αναχθεί σε σημαντικό ζήτημα τις τελευταίες εβδομάδες, με κάποιους ερευνητές να προειδοποιούν ότι αυτοί που αναπτύσσουν την τεχνολογία πιστεύουν ότι θα μπορούσε να σκοτώσει τους ανθρώπους σε μια δεκαετία. Πολλοί κοινοβουλευτικοί των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών έχουν αντιδράσει εκφράζοντας την ανησυχία τους και ζητώντας να αναληφθεί δράση.

Από την πλευρά του ο Τραμπ δεν φαίνεται να υποστηρίζει την επιβολή κανονιστικών ρυθμίσεων στην ΑΙ, λέγοντας ότι η υπερβολική εποπτεία μπορεί να αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας.

Στην ομάδα εργασίας θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.

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