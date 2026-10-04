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04.10.2026 07:59

Ομαδικός βιασμός στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ: «Οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα» – Νέα ανεξάρτητη εσωτερική έρευνα, ανακοίνωσε ο πρύτανης

04.10.2026 07:59
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Ο πρύτανης του πανεπιστημίου Κορνέλ, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης ομαδικού βιασμού φοιτήτριας το 2024, ανακοίνωσε χθες τη διεξαγωγή εσωτερικής, ανεξάρτητης έρευνας για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την υπόθεση το πανεπιστήμιο και τόνισε ότι «οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα».

«Χαιρετίζω την ανεξάρτητη αξιολόγηση που θα διενεργήσει εξωτερικό δικηγορικό γραφείο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Κορνέλ διαχειρίστηκε το ζήτημα του 2024», δήλωσε ο πρύτανης Μάικλ Κότλικοφ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του πανεπιστημίου.

«Αυτή η εβδομάδα υπήρξε μία από τις δυσκολότερες στην ιστορία μας», συνέχισε, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα «θα βαραίνει την κοινότητά μας για τα επόμενα χρόνια».

Στο βίντεο αυτό, διάρκειας 8 λεπτών, ο Κότλικοφ χαρακτήρισε τις καταγγελίες της νεαρής γυναίκας περί βιασμού της από επτά μέλη αδελφότητας του πανεπιστημίου «βαθιά ανησυχητικές».

Το περιστατικό έχει εγείρει ερωτήματα για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ στην πανεπιστημιούπολη, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθησαν οι έρευνες, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η γυναίκα, μια 20χρονη φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο, καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από επτά μέλη της αδελφότητας ΦΧ στο οίκημα της αδελφότητας, αφού είχε καταναλώσει αλκοόλ και τη ναρκωτική ουσία κεταμίνη.

Έρευνα χωρίς διώξεις

Δύο εβδομάδες μετά το συμβάν απευθύνθηκε στην αστυνομία του πανεπιστημίου Κορνέλ, η οποία διεξήγαγε έρευνα χωρίς όμως να ασκηθούν διώξεις. Την προηγούμενη εβδομάδα η γυναίκα κατέθεσε αστική αγωγή μεταξύ άλλων και εναντίον του πανεπιστημίου, το οποίο κατηγορεί ότι απέτυχε να την προστατεύσει και να τιμωρήσει επαρκώς τους άνδρες που εμπλέκονταν στον βιασμό της.

Ο Κότλικοφ τόνισε ότι «δεσμεύομαι να ερευνήσω» τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεση και υπογράμμισε ότι τόσο η διοίκηση του πανεπιστημίου όσο και η κοινότητα «οφείλουν να κάνουν περισσότερα».

«Πρέπει να προωθήσουμε μια κουλτούρα στην οποία η σεξουαλική επίθεση θα θεωρείται αδικαιολόγητη και να διασφαλίσουμε ότι η κοινότητά μας (…) είναι ενημερωμένη σχετικά με την συναίνεση», πρόσθεσε.

Παράλληλα σημείωσε ότι η διοίκηση του πανεπιστημίου πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο τα θύματα σεξουαλικής επίθεσης «θα νιώθουν ασφαλή να μιλήσουν και θα αντιμετωπίζονται με συμπόνοια και αξιοπρέπεια», κάνοντας λόγο για «μια καθοριστική στιγμή» στην ιστορία του Κορνέλ.

Η υπόσχεση για την αλλαγή του αμφιλεγόμενου νόμου

Την Πέμπτη η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθριν Χόκαλ διόρισε τη γενική εισαγγελέα της πολιτείας Λετίσια Τζέιμς αρμόδια ειδική εισαγγελέα για τη διερεύνηση της υπόθεσης και υποσχέθηκε να αλλάξει έναν αμφιλεγόμενο νόμο, ο οποίος καθιστά δύσκολο για ένα θύμα να αναγνωριστεί ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, εάν προηγουμένως είχε καταναλώσει οικειοθελώς αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες.

Από την πλευρά του ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς Μάθιου Βαν Χάουτεν, όπου βρίσκεται το Κορνέλ, αναγνώρισε την κατακραυγή που έχει ξεσπάσει σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης από τις αρχές. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι το γραφείο του θα την επανεξετάσει και θα παρουσιάσει στοιχεία —συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης της γυναίκας— σε σώμα ενόρκων με σκοπό την πιθανή άσκηση δίωξης.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, την εποχή του συμβάντος το γραφείο του δεν προχώρησε στην άσκηση διώξεων, καθώς τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την αστυνομία έκαναν λόγο για συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, η αστυνομία φαίνεται πως είχε αφαιρέσει από την κατάθεση του φερόμενου θύματος ένα μέρος στο οποίο χαρακτήριζε τα γεγονότα ως βιασμό και υποστήριζε ότι είχε εξαναγκαστεί.

Η Χόκαλ επέκρινε την αστυνομία του Κορνέλ για αυτήν την παράλειψη, ενώ διερωτήθηκε επίσης γιατί το γραφείο του Βαν Χάουτεν δεν πήρε απευθείας κατάθεση από τη γυναίκα ούτε εξέτασε ολόκληρη την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξής της στην αστυνομία.

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