Ουκρανία: Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου – «Νομίζουν πραγματικά ότι δεν θα αντιδράσουμε;», δήλωσε ο Ζελένσκι (Video)

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Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ρωσικό drone πλήττει τη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη στο οδόστρωμα μιας από τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Το πλήγμα σημειώθηκε την Κυριακή, την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επισκέπτεται το Κίεβο σε ένδειξη στήριξης προς την Ουκρανία και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση στη Βόρεια Γέφυρα μέσα σε δύο ημέρες, καθώς η Ρωσία εντείνει την εκστρατεία πληγμάτων εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Στο στόχαστρο οδικές αρτηρίες του Κιέβου

Οι επιθέσεις στις βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, η Νότια Γέφυρα του Κιέβου, η οποία εξυπηρετεί τόσο την οδική κυκλοφορία όσο και το δίκτυο του μετρό, χτυπήθηκε πέντε φορές μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Η επίθεση της Κυριακής σημειώθηκε παράλληλα με την επίσκεψη του Μερτς, ο οποίος έφθασε στο Κίεβο μαζί με την υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας Κατερίνα Ράιχε, παρά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας ότι ξένοι επισκέπτες και αξιωματούχοι δεν είναι ασφαλείς στην ουκρανική πρωτεύουσα εν μέσω της ρωσικής εκστρατείας επιθέσεων.

«Η Ουκρανία βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες εβδομάδες. Γι’ αυτό ταξίδεψα σήμερα στο Κίεβο με το μήνυμα: Μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς», ανέφερε ο Μερτς.

Οργή Ζελένσκι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσπαθεί ν’ αποδυναμώσει την αντίσταση της Ουκρανίας με μία κλιμάκωση των αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Κιέβου κι άλλων πόλεων δήλωσε σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Βομβαρδίζουν γέφυρες! νομίζουν πραγματικά ότι εμείς δεν θα αντιδράσουμε; Είμαι απλά έκπληκτος από αυτή τη ζωώδη επιθυμία κλιμάκωσης της κατάστασης καθημερινά», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μία συνέντευξη Τύπου, μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Ο Πούτιν επιθυμεί να αποδυναμώσει την αντίσταση της Ουκρανίας όσο το δυνατό περισσότερο», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία προσπαθεί ν’ αναγκάσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας.

Οι Αμερικανοί ειρηνευτικοί απεσταλμένοι προσπαθούν να οργανώσουν μία τριμερή συνάντηση τεχνικού επιπέδου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, πρόσθεσε ο Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι ανοιχτή σε μία συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ή σε άλλες χώρες.

Συμφωνία για drones και πυραύλους

Ζελένσκι και Μερτς προχωρούν στην οριστικοποίηση μιας σημαντικής αμυντικής και βιομηχανικής συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει συμφωνία για την παραγωγή drones και πυραύλων.

Το Βερολίνο αναμένεται επίσης να αποδεσμεύσει στρατιωτική βοήθεια ύψους 1 δισ. ευρώ και επιπλέον 350 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, σύμφωνα με Γερμανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει ότι οι αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας αυξάνονται καθώς εντείνεται η ρωσική αεροπορική εκστρατεία, με τη Μόσχα να χρησιμοποιεί ταχύτατα, αεριωθούμενα drones τύπου Shahed, τα οποία μπορούν να παρακάμπτουν τα παραδοσιακά συστήματα αεράμυνας της χώρας.

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