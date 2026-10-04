Φωτιά σε δάσος στο Σουφλί: Από τη Βουλγαρία πέρασε η πυρκαγιά στον Έβρο (Video)

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Ρούσας, στον Δήμο Σουφλίου, με την φωτιά να περνά στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου περίπου στις 12:30.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, για την κινητοποιήθηκε επίσης και ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Σουφλίου, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες για την υποστήριξη της επιχείρησης κατάσβεσης.

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