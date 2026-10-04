search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 20:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2026 18:36

Φωτιά σε δάσος στο Σουφλί: Από τη Βουλγαρία πέρασε η πυρκαγιά στον Έβρο (Video)

04.10.2026 18:36
fotia soufli (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Ρούσας, στον Δήμο Σουφλίου, με την φωτιά να περνά στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου περίπου στις 12:30.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, για την κινητοποιήθηκε επίσης και ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Σουφλίου, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες για την υποστήριξη της επιχείρησης κατάσβεσης.

Διαβάστε επίσης:

Λήξη συναγερμού στη Βουλή μετά το τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή – Αποδείχθηκε φάρσα

Πυρκαγιά σε ιστιοφόρο στη βόρεια Εύβοια – Πρόλαβαν και εγκατέλειψαν οι επιβαίνοντες

Σύλληψη 17χρονης, 39χρονης και 59χρονης για κλοπές – Πώς παρέκαμπταν τα αντικλεπτικά συστήματα με μία σακούλα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Έρχονται νέες μαρτυρικές καταθέσεις – Αναμένονται οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση τηλεφωνικού απορρήτου (Video)

ekloges-vrazilia-lula-bolsonaro
ΚΟΣΜΟΣ

Στις κάλπες η Βραζιλία για εκλογή προέδρου – Αμφίρροπη μάχη μεταξύ Λούλα και Μπολσονάρου

tunisia (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χαμός στον αγώνα Τυνησία – Λιβύη για τα προκριματικά του Κυπέλλου Αφρικής – Έπεσαν πάνω στον διαιτητή μετά από οφσάιντ (Video)

kinigos
ΕΛΛΑΔΑ

Ευρυτανία: Νεκρός 50χρονος κατά τη διάρκεια κυνηγιού – Κατέρρευσε σε δύσβατη περιοχή

tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Τεντόγλου μπήκε στην τελική τριάδα για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή στην Ευρώπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

samaras_1702
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να το μπαζώσουν»: Νέο «χτύπημα» Σαμαρά (Video)

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

FDI Belharra
ΕΛΛΑΔΑ

«Ψήφος εμπιστοσύνης» από τρεις ευρωπαϊκές χώρες στις φρεγάτες FDI Belharra - Αντίστροφη μέτρηση για την «ΝΕΑΡΧΟΣ» F-602

pezoporia mitsotakis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πεζοπορία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Όλυμπο – Επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Αγίου Διονύσου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 20:02
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Έρχονται νέες μαρτυρικές καταθέσεις – Αναμένονται οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση τηλεφωνικού απορρήτου (Video)

ekloges-vrazilia-lula-bolsonaro
ΚΟΣΜΟΣ

Στις κάλπες η Βραζιλία για εκλογή προέδρου – Αμφίρροπη μάχη μεταξύ Λούλα και Μπολσονάρου

tunisia (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χαμός στον αγώνα Τυνησία – Λιβύη για τα προκριματικά του Κυπέλλου Αφρικής – Έπεσαν πάνω στον διαιτητή μετά από οφσάιντ (Video)

1 / 3