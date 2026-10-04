Φωτιά σε δάσος στο Σουφλί: Από τη Βουλγαρία πέρασε η πυρκαγιά στον Έβρο (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Ρούσας, στον Δήμο Σουφλίου, με την φωτιά να περνά στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου περίπου στις 12:30.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, για την κινητοποιήθηκε επίσης και ένα ελικόπτερο.
Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Σουφλίου, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες για την υποστήριξη της επιχείρησης κατάσβεσης.
Διαβάστε επίσης:
Λήξη συναγερμού στη Βουλή μετά το τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή – Αποδείχθηκε φάρσα
Πυρκαγιά σε ιστιοφόρο στη βόρεια Εύβοια – Πρόλαβαν και εγκατέλειψαν οι επιβαίνοντες
Σύλληψη 17χρονης, 39χρονης και 59χρονης για κλοπές – Πώς παρέκαμπταν τα αντικλεπτικά συστήματα με μία σακούλα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.