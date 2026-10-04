Λήξη συναγερμού στη Βουλή μετά το τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή – Αποδείχθηκε φάρσα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Άγνωστος τηλεφώνησε στη Βουλή και προειδοποίησε για τοποθέτηση βόμβας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνθρωπος που τηλεφώνησε είπε πως θα σημειωθεί έκρηξη, αλλά δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.

Στο σημείο βρέθηκαν για έλεγχο οι άνδρες από από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Οπως αποδείχθηκε, το τηλεφώνημα δεν ήταν παρά μία φάρσα, αφού δεν εντοπίστηκε τίποτε ύποπτο.

Διαβάστε επίσης

Πυρκαγιά σε ιστιοφόρο στη βόρεια Εύβοια – Πρόλαβαν και εγκατέλειψαν οι επιβαίνοντες



Σύλληψη 17χρονης, 39χρονης και 59χρονης για κλοπές – Πώς παρέκαμπταν τα αντικλεπτικά συστήματα με μία σακούλα

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τη καταγραφή των πληγεισών περιοχών