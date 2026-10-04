Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τη καταγραφή των πληγεισών περιοχών

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Η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus ενεργοποιήθηκε για την Κρήτη, προκειμένου να συμβάλει στην καταγραφή και χαρτογράφηση των περιοχών που πλήττονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται από την 1η Οκτωβρίου 2026.

Κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping, με κωδικό ενεργοποίησης EMSR933.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου 2026 από έντονα καιρικά φαινόμενα, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.

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