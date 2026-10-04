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04.10.2026 15:24

Θεσσαλονίκη: Κλείνει η κλινική «κολαστήριο» χωρίς να έχουν βρεθεί δομές για να μεταφερθούν οι ασθενείς (Video)

04.10.2026 15:24
kliniki

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Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική, η οποία με δικαστική απόφαση κατεβάζει ρολά σε λίγες ημέρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για τη μεταφορά τους. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο του medwatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας.

Όσο περνούν οι ώρες τόσο μεγαλώνει και η αγωνία των συγγενών των ασθενών που φιλοξενούνται στις δυο δομές που αναμένεται να σφραγιστούν τις επόμενες 11 ημέρες, καθώς δεν έχουν βρεθεί ακόμη διαθέσιμες κλίνες σε δομές φιλοξενίας για αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι έχουν γραφτεί σε λίστα αναμονής και το θέμα παρακολουθεί το υπουργείο Υγείας. Αν δεν βρεθεί λύση, τότε σύμφωνα με πληροφορίες θα παρέμβει, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν σε νέα δομή.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για τις 70 κόκκινες ιδιωτικές δομές που παρέχουν κάποιες εναλλακτικές θεραπείες. Ήδη έχουν συσταθεί συνεργεία από τον Ιατρικό Σύλλογο και μάλιστα αυτά έχουν τριπλασιαστεί. Από δύο έχουν γίνει έξι προκειμένου να ελεγχθούν και οι 70 κόκκινες ιδιωτικές δομές που προσφέρουν κάποιες εναλλακτικές θεραπείες όπως πλασμαφαίρεση, κβαντική ιατρική αλλά και μοριακό υδρογόνο. Όσες φορές βέβαια πηγαίνουν εκεί, τα στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου βρίσκουν κατεβασμένα ρολά, σε αυτές τις δομές. Σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι δομές έχουν κατεβάσει τόσο τις διαφημίσεις, αλλά και τα site που είχαν όλες τις υπηρεσίες που προσέφεραν.


Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, ενώ συνεχίζονται οι καταγγελίες στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και από εκεί και πέρα θα παραπεμφθούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας, όσες δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα, αλλά και στον εισαγγελέα. Όσοι γιατροί εμπλέκονται, θα παραπεμφθούν στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 16:17
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